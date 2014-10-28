بازی ایرانی در تبلیغات تلویزیونی جایی ندارد

به گزارش خبرگزاری مهر، وهاب احمدوند، مدیر شرکت یگانه افزار پویا، ایجاد محیط کاری مناسب و افزایش سطح کیفی بازی‌های داخلی در سطح استاندارد های بین المللی در بخش تولید را از راهکارهای ایجاد چرخه اقتصادی در حوزه گیم برشمرد و افزود: محیط کاری مناسب تولید مناسب، بازاریابی و تبلیغات و توزیع گسترده و هدفمند را شامل می شود.

به عقیده وی، سطح کیفی بازی‌های داخلی مطابق با استاندارد های معقول تولید گیم در دنیا نبوده و بازاریابی و تبلیغات مناسب نیز در این حوزه وجود ندارد .

تولید کننده بازی رایانه ای «شکارچی سیاره » بر ضرورت همکاری صدا و سیما در زمینه معرفی و تبلیغ بازی‌های ایرانی تاکید کرد و گفت: مخاطبان گیم در کشور مطمئنا اگر از تلویزیون بیشتر نباشد کمتر نیست اما تاکنون تبلیغات تلویزیونی درستی برای بازی های بومی صورت نگرفته است. تلویزیون بیشتر به مضرات بازی‌های رایانه‌ای می پردازد و کمتر در زمینه نقش فرهنگ ساز و آموزنده گیم شاهد ارایه مطلب و گزارش در این رسانه بوده ایم.

مدیر شرکت یگانه افزار پویا همچنین گفت: در بخش توزیع مشکلاتی زیادی وجود دارد همچنان که اگر تبلیغات درست نیز داشته باشیم در مقابل با توزیع نا مناسب محصول روبه رو بوده و همین نقص سبب نداشتن بازار برای تولید داخلی شده است.

احمدوند به محدود سازی عرضه بی رویه بازی‌های خارجی برای بهبود بازار داخلی اشاره کرد و توضیح داد: . محدود سازی و عرضه بی رویه لازم است ولی کافی نیست. وقتی قیمت عرضه یک بازی خارجی در کشور بسیار ناچیز است و ممنوعیت جدی برای توزیع آن اعمال نمی شود، بدیهی است که عرضه تولید داخلی با قیمت واقعی بسیار دشوار و جذب مخاطب تقریبا ناامید کننده خواهد بود.

تولید کننده بازی رایانه‌ای ادامه داد: در بخش توزیع بازی های خارجی ما به روز نیستیم برای همین مخاطبان به نسخه‌های غیر مجاز و دانلودی بازی‌ها رو می‌آورند که محدود سازی در این زمینه امکان ندارد. تنها راه مقا بله با آن نشر بازی‌های خارجی مجوز دار و اعمال رده بندی سنی مناسب همزمان با عرضه آن در خارج از کشور است.

احمدوند از نبود قانون کپی رایت، استاندارد نبودن تولیدات، تشکیل نشدن شبکه بازاریابی، توزیع و تبلیغات و بی تمایلی بخش خصوصی در سرمایه گذاری به عنوان موانع جدی در ایجاد صنعت بازی‌های رایانه ای در کشور و در نهایت تجاری‌سازی این بخش نام برد.

وی به راهکار بهبود شرایط در زمینه سرمایه گذاری اشاره کردو ادامه داد: تولید کنندگان داخلی باید با افزایش سطح کیفی تولیدات خود، بخش خصوصی و کمپانی ها و ناشران خارجی را به سرمایه گذاری در عرضه بازی‌های رایانه‌ای علاقه‌مند کنند.