به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان ریاستجمهوری، مظاهر قلیپور ملکآبادی عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران و بنیانگذار شرکت دانشبنیان نوآوران سلامت ژینو بیان کرد: محصول «زخمپوش فوق نازک هوشمند نانوبایوسلولزی باکتریایی» پس از طی فرآیند پردازش ویژه، بهصورت استریل بستهبندی و آماده استفاده برای بیماران عرضه میشود و موفق به دریافت پروانه تولید شده است.
وی با اشاره به سابقه واردات نمونه خارجی این محصول افزود: در سال ۱۳۹۵ نمایندگی یک شرکت خارجی را در اختیار داشتیم، اما به دلیل قیمت بسیار بالا، امکان استفاده گسترده از آن در بیمارستانها فراهم نشد. هرچند کیفیت نمونه خارجی مطلوب بود، اما هزینه سنگین آن مانع بهرهمندی بیماران میشد.
این پژوهشگر با بیان اینکه طراحی و تولید نمونه بومی حدود چهار تا پنج سال تحقیق و توسعه به طول انجامیده است، تصریح کرد: در اسفند ۱۴۰۳ پروانه تولید این محصول صادر شد و اکنون با قیمتی حدود یک هشتم تا یک نهم نمونه خارجی در اختیار بیماران قرار میگیرد.
به گفته وی، قیمت نمونه خارجی در سایز ۱۰ در ۱۰ سانتیمتر حدود ۸ تا ۹ میلیون تومان است، در حالی که نمونه داخلی با همان ابعاد، با قیمتی حدود یک میلیون تومان عرضه میشود.
قلیپور با تشریح ویژگیهای فنی این زخمپوش گفت: این محصول دارای خواص مکانیکی ویژه است؛ بهگونهای که پس از تماس با ترشحات زخم، شفاف شده و مقاومت مکانیکی آن افزایش مییابد. همچنین امکان بخیه کردن آن روی زخم وجود دارد و به سطح زخم میچسبد.
وی یکی از مهمترین مزایای این زخمپوش را کاهش نیاز به تعویض مکرر عنوان کرد و افزود: این محصول تا زمان ترمیم کامل پوست روی زخم باقی میماند. علاوه بر این، خاصیت تنفسپذیری آن موجب عبور اکسیژن و جلوگیری از خفگی بستر زخم شده و شرایط مناسب برای جریان مواد مغذی و تسریع ترمیم را فراهم میکند.
عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران با اشاره به شرایط اقتصادی کشور اظهار کرد: پیشبینی میشود استفاده از این زخمپوش افزایش یابد، زیرا بسیاری از زخمها که پیشتر به دلیل هزینه بالا درمان نمیشدند، اکنون امکان رسیدگی خواهند داشت.
وی در پایان خاطرنشان کرد: تولید داخلی این محصول تاکنون حدود یک میلیون دلار صرفهجویی ارزی به همراه داشته و با افزایش ظرفیت تولید و نیاز بیمارستانها، این میزان قابل افزایش خواهد بود.
نظر شما