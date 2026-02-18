به گزارش خبرگزاری مهر، امیر بهمن بهمرد فرمانده نیروی هوایی ارتش در گفتوگویی، با اشاره به برنامههای نیروی هوایی ارتش در دوره جدید اظهار داشت: در راستای تحقق مطالبات و منویات مقام معظم رهبری (مدظله العالی) تلاش میکنیم تا مبتنی بر موارد مندرج در حکم انتصاب با تعامل اثربخش و همافزا با بخشهای مختلف با رویکرد بازدارندگی و سیاستهای آیندهنگرانه مبتنی بر عقلانیت در تشخیص و عقلانیت در تجویز در جهت ارتقای توان رزم ارتقای آمادگیهای رزمی و ارتقای قدرت هوایی گامهای مؤثری برداشته شود.
امیر بهمرد ادامه داد: از آنجا که راهبرد نظامی نیروهای مسلح ارتش و به تبع آن نیروی هوایی واقعبینانه و متکی بر تمام ظرفیتهای نیروهای مسلح برای مقابله با تهدیدهای متنوع حال و آینده متمرکز شده است، بدیهی است که در جهت تحقق این موارد بایستی افرادی صالح شایسته و با شهامت سکاندار امور باشند تا اقدامات منتج به نتیجه مطلوب شود.
فرمانده نیروی هوایی ارتش بیان کرد: فضای پرمناقشه سیاسی و دفاعی امنیتی منطقه به ویژه خاورمیانه و ژئوپلتیک کشور و ویژگی تهدیدات و جنگهای آینده با رویکرد هوایی مبتنی بر بهره گیری از فضا و شبکه هوشمند یکپارچه با تأسی از الگوریتمهای داده و تصمیم گیرنده رزمی و متعاقب آن نگاهی هرچند مختصر به اعتبارات نظامی و خریدهای اخیر کشورهای منطقهای و فرامنطقهای در حوزه آفندی بیانگر این موضوع است که قدرت هوایی برای کشورها نه یک ضرورت بلکه امری حیاتی است.
وی افزود: با وجود رهنامههای دفاعی بیشتر کشورهای یادشده خرید تجهیزات به منظور افزایش قدرت هوایی در راهبرد دفاعی آنها همواره به عنوان یک اصل مدنظر بوده است. با توجه به شرایط منطقه اعمال تحریمهای ظالمانه و همچنین؛ درک دشمن از اندیشه نظامی جمهوری اسلامی ایران که مبتنی بر جهاد در راه خداست؛ لازم است سهم رویکردهای علمی نیز در شکلگیری اندیشه نظامی بیش از پیش تقویت شود تا هم به بازتولید تفکرات واقعگرایانه مرتبط با اقتضائات محیط عملیاتی منتج شود و هم قابلیت تدوین راهبردهای سودمند برای رقابت با نیروهای مسلح کشورهای رقیب و متخاصم را در خود داشته باشد.
امیر بهمرد تأکید کرد: بنابراین در نظر است با عملکردی هوشمندانه، یعنی جلوگیری از غفلت و غافلگیری راهبردی، مدنظر قراردادن جهش و تحول زیربنایی مبتنی بر بیانیه گام دوم و همچنین؛ شعار «ما میتوانیم» و بهرهگیری از راههای میانبر در تراز نظام اسلامی، در هر سه حوزه نرمافزاری، سختافزاری و نیروی انسانی، اقدامات شایان توجهی صورت دهیم که انشاءالله نتایج آن به نحوی باشد که فراهمآورنده موجبات سرفرازی نیروهای مسلح و ملت شریف ایران شود.
وی ادامه داد: در همین راستا، اصلیترین اولویتها و برنامههای کوتاهمدت اینجانب، با تأسی از فرامین و تدابیر حکیمانه معظمله، بدین شرح است؛ توانمندسازی، ساماندهی و ارتقا در فرآیندهای اصلی و اساسی نیروی هوایی متناسب با تهدیدات؛ تدوین نقشه راه حرکتی متناسب با انتظارات و مطالبات معظمله؛ بازبینی در سناریوهای عملیاتی جهت مقابله با هرگونه تهدید و تدوین سناریوهای واکنش در کوتاهترین زمان ممکن و تدوین راهبردهای قابلیتساز در جاهایی که خلأ راهبردی وجود دارد.
فرمانده نیروی هوایی ارتش تصریح کرد: تدوین راهبردهای اصلاحی در جاهایی که راهبردهای ضعیف و ناقص داریم؛ تدوین راهبردهای تأکید بر اجرا در جاهایی که راهبردهای خوبی داریم، اما بهدرستی اجرا نمیشود؛ گفتمانسازی و تبیین نقشه راه مرتبط با مطالبات و انتظارات معظمله در حکم انتصاب.
وی افزود: برنامههای بلندمدت نیز شامل پیادهسازی نقشه راه، پیادهسازی راهبردها، اجرای رزمایش و بازی جنگ تشخیصی و اجرای اصلاحات است. راهبرد عملیاتی با تأکید بر تهاجم هوایی و دفاع هوایی دورایستا و نیز مدیریت دانش و ثبت و ضبط قابلیتها و دانش علمی و فنیِ انجام کار، در تمامی مراحل مشروحه دنبال میشود.
نقش کارکنان مومن نیروی هوایی ارتش
فرمانده نیروی هوایی ارتش تصریح کرد: مقام معظم رهبری (مدظلهالعالی) در دیدار جمعی از فرماندهان و کارکنان نیروی هوایی در نوزدهم بهمنماه ۱۳۹۶ فرمودند: «نیروهای مسلح خود را بهعنوان یک انسانِ تراز اسلامی و یک نظامیِ تراز اسلامی ساخته و پرداخته کنند؛ نظامیِ تراز اسلامی مؤمن است، شجاع است، فداکار است و با تدبیر است.»
وی افزود: به عبارتی، شاخصهایی که معظمله برای یک نظامیِ تراز انقلاب اسلامی برشمردند، عبارت از ایمان، شجاعت، فداکاری و تدبیر است؛ بنابراین با عنایت به این مؤلفهها ضروری است که نیروی هواییِ تراز انقلاب اسلامی از وجود کارکنانی با ایمان، شجاع، فداکار و با تدبیر بهرهمند باشد تا بتواند با به اجرا درآوردن راهبردهای تدوینشده به اهداف عالیه خود دست یابد که خوشبختانه چنین نیز هست و نیروی هوایی همواره از وجود چنین کارکنان فرزانهای بهرهمند بوده است.
امیر بهمرد ادامه داد: مصداق بارز و برجسته این ادعا آن است که همین کارکنان بودند که از ابتدای پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی ایران، برخلاف همه تحریمها و کمبودها تاکنون با ارائه ابتکارات خاص در حوزههای سختافزاری و نرمافزاری و نیز ارائه راهکارهای اجرایی میانبر، موفق شدهاند گرهگشای بسیاری از مسائل سازمانی باشند و انشاءالله در آینده نیز چنین خواهد بود.
تلفیق تجارب دانشی پیشکسوتان نیرو با دانش روز کارکنان در نیروی هوایی ارتش
وی تأکید کرد: با بررسی و تحلیل عملکرد کارکنان این نیرو در دهههای گذشته در مییابیم که بصیرت و موقعیتشناسیِ برخوردار از دانش و آگاهی کارکنان این نیرو در برهههای مختلف تاریخ هویدا شده و آنان را بر آن داشته است تا با احساس مسئولیت و ورود فعال به عرصه مشکلات موجود در آن مقطع، ضمن رفع چالشهای آن دوره، راهگشای بسیاری از معضلات باشند.
فرمانده نیروی هوایی ارتش ادامه داد: در دورانی که تقریباً همه در غرب پذیرفته بودند بهدلیل هرجومرج در ایران و قطع کامل ارسال لوازم و قطعات یدکی به این کشور، نیروی هوایی ایران تنها میتواند با اوراق کردن هواپیماها برای استفاده از قطعات یدکی به موجودیت خود ادامه دهد و فقط تعداد معدودی فانتوم بتوانند به پرواز درآیند، با همت والای کارکنان فنی و رشادت خلبانان ایرانی، جنگ به قلب بغداد کشانده شد. اقدامات دانشمحور و فناورانه نیروی هوایی، متأثر از تجربیات و اندوختههای دانشی کارکنان آن، سبب شد نخستین گامها در جهت خودکفایی کشور به نام این نیرو ثبت شود.
وی بیان کرد: این روند هرگز منقطع نشده و همواره تداوم داشته است؛ راهبرد ما در این زمینه، تلفیق تجارب دانشی پیشکسوتان نیرو با دانش روز کارکنان کنونی است. بدیهی است تداوم این روند موجب خواهد شد از این پس نیز نیروی هوایی با بهرهمندی از تجارب پیشکسوتان عرصه جنگ، جبهه و شهادت و دانش بهروز کارکنان کنونیِ برخوردار از سطوح بالای تحصیلات دانشگاهی در این مسیر گام بردارد و همانطور که تاکنون مشکلات عدیدهای از سر راه برداشته شده، در آینده نیز انشاءالله چنین خواهد شد.
نیروی هوایی و نیروی پدافند یک روح در دو بدن هستند
امیر بهمرد عنوان کرد: دفاع از آسمان هر کشور و از جمله جمهوری اسلامی ایران نیازمند دو بخش آفند نیروی هوایی و به کارگیری انواع پرندههای با سرنشین و بدون سرنشین با تأکید بر تقویت دفاع هوایی دور ایستا با استفاده از مهمات هوشمند و پدافند نیروی پدافند هوایی و به کارگیری انواع جنگ افزارهای پدافندی و انواع رادارها با بردهای مختلف است؛ تعامل این دو بخش به صورت تنگاتنگ است به عبارتی نیروی هوایی و نیروی پدافند هوایی برخوردار از یک روح هستند که این روح در دو بدن جاری و ساری است.
وی افزود: یعنی انجام هرگونه اقدام در آسمان جمهوری اسلامی ایران اعم از عملیات پروازی و یا پدافندی مستلزم در جریان قرار گرفتن تمامی ردههای عملیاتی واقع در آن حوزه جغرافیایی خاص است و این مهم تنها در سایه وجود شبکه یکپارچه تهاجمی پدافندی تحقق مییابد. بدیهی است که در مواقع بروز تهدید نیاز به تعامل اثر بخش و هم افزا از شدت و حدت بیشتری برخوردار خواهد بود.
نیروی هوایی ارتش بهدنبال جذب جوانان مستعد است
امیر بهمرد درباره جذب نیروهای جوان متخصص نیز گفت: جذب و استخدام یک نیروی کارآمد برای یک نیروی نظامی همچون نیروی هوایی، فرآیندی بسیار مهم و پیچیده است. فرآیند جذب از چنان اهمیتی برخوردار است که اگر بهصورت صحیح انجام نشود، علاوه بر عدم تأمین نیروی مناسب سازمان، خسارات جبرانناپذیری را متوجه آن خواهد کرد.
وی افزود: در این راستا درصدد هستیم با برنامهریزیهای دقیق و مراجعه بههنگام به دبیرستانها و دانشگاهها، با بیان رسالت، ویژگیها، جذابیتها و امتیازات نیروی هوایی، ضمن آشنا کردن جوانان فرهیخته این مرز و بوم با این نیرو، به جای آنکه آنان برای استخدام به ما مراجعه کنند، ما به سراغ آنان برویم و در تعامل با مربیان آموزشی و تربیتی، نیاز خود به نیروی انسانی را از میان افرادی دارای بینش، نگرش، منش، رفتار و اخلاق پسندیده انتخاب کنیم.
فرمانده نیروی هوایی ارتش عنوان کرد: همانطور که همه ما نظامیها آگاهی داریم و امروزه نیز این امر به اثبات رسیده است، آموزش زیربنای عملکرد صحیح و بهینه در همه حوزهها و از جمله عملکرد نیروهای نظامی در صحنه نبرد است. فرماندهی معظم کل قوا (مدظلهالعالی) در بیاناتی قریب به این مضمون میفرمایند: «هر قدر ما در حوزه آموزش کارکنان و فربه کردن بنیه دانشی آنان عرق بیشتری بریزیم، در میدان جنگ خون کمتری ریخته خواهد شد.»
وی ادامه داد: این موضوع در نیروی تخصصمحور و تجهیزاتمحورِ نیروی هوایی از اهمیت مضاعفی برخوردار است؛ چرا که هنگام بروز هرگونه تهدید و حضور در صحنه نبرد، آنکه رو در روی مصاف با دشمن قرار میگیرد، خلبانانی هستند که هدایت یک یا چند هواپیمای ترابری، جنگنده یا پهپاد مسلح را بر عهده دارند و باید از معدود مهمات خود به نحو احسن استفاده کنند.
امیر بهمرد افزود: تحقق این مهم نیازمند ساعتها، روزها و ماهها آموزش نظری و بهویژه عملی است تا در لحظه موعود نتیجه مطلوب حاصل شود. نیل به این مقصود مستلزم ارائه آموزشهای تخصصی و همچنین تقویت روحیه و اراده برای جنگیدن در کارکنانِ تحت آموزش است.
وی در پایان خاطرنشان کرد: نیروی هوایی با در اختیار داشتن دو مرکز مهم آموزش تخصصهای هوایی شهید خضرایی و همچنین دانشگاه علوم و فنون هوایی شهید ستاری، قصد دارد با برنامه ریزیهای کوتاه میان و بلندمدت نسبت به تربیت نیروی انسانی متعهد ولایتمدار و کارآمد اقدامات شایستهای را تدارک ببیند تا این نیرو به عنوان یک نیروی در تراز انقلاب اسلامی بتواند در آینده از وجود کارکنان شایسته بهرهمند شود.
