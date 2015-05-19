به گزارش خبرگزاری مهر، سال گذشته با دستور دکتر علی جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، وظیفه نظارت و ساماندهی بازی‌های رایانه‌ای به بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای واگذار شد. در همین زمینه و پس از دستور وزیر، ستاد مبارزه با بازی‌های غیرمجاز به ریاست «خسرو کردمیهن» توسط بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای آغاز به کار کرد.

کردمیهن افزود: پس از آغاز به کار ستاد مبارزه با بازی‌های غیرمجاز چندین عملیات جهت شناسایی تولیدکنندگان و ناشران بازی‌های غیرمجاز در سطح شهر تهران انجام شده و طی آن چند ده هزار لوح فشرده غیرمجاز کشف و ضبط شده است. به نحوی که این ستاد توانست تعدادی کارخانه تولیدکننده بازی‌های غیرمجاز را کشف و صاحبان آن‌ها را به دادگاه معرفی کرد.

وی ادامه داد: با گذشت چند ماه از فعالیت این ستاد، می‌توان گفت ساماندهی بازار بازی‌های غیرمجاز تاحدود زیادی در شهر تهران موفق بوده است. اما متاسفانه به دلیل نبود نیرو و اعتبارات کافی، بازار شهرستان‌ها همچنان جولان‌گاه بازی‌های غیرمجاز است. طی عملیات‌های این ستاد جهت شناسایی وضعیت بازار در شهرستان‌ها از جمله شهرستان اشتهارد، مشخص شد که هیچگونه نظارت مناسبی بر بازار بازی‌های غیرمجاز وجود نداشته و انواع و اقسام بازی‌های غیرمجاز علنا در ویترین مغازه‌ها وجود داشته و به فروش می‌رسد.

کردمیهن برلزوم یاری نیروی انتظامی تاکید کرد و گفت: با توجه به این شرایط به نظر می‌رسد تنها راهی که می‌توان با آن بازار شهرستان‌ها را ساماندهی کرد، یاری نیروی انتظامی است. در صورت ابلاغ دستوری از سوی نیروی انتظامی در این رابطه، می‌توان امیدوار بود که ستاد مبارزه با بازی‌های غیرمجاز بتواند نه تنها در تهران بلکه در تمام ایران به نظارت و بازرسی بازار غیرمجاز بازی‌ها پرداخته و بازار را از محصولات غیرمجاز پاکسازی کند.

رییس ستاد مبارزه با بازی‌های غیرمجاز از توافقات مناسب بین بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای، نیروی انتظامی و مراکز کل ارشاد اسلامی استان‌ها خبرداد و گفت: در آینده نزدیک اخبار خوبی در زمینه تطهیر بازار سراسر کشور از بازی های غیر مجاز برای عموم اعلام خواهیم کرد.