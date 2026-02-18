نیازمند تأمین اینترنت سفید و بدون فیلتر در محدوده حرم رضوی هستیم

به گزارش خبرنگار مهر، سید جواد موسوی ظهر چهارشنبه در نشست خدمات سفر استان خراسان رضوی با اشاره به تأثیر تحولات اخیر و فضای روانی بر صنعت گردشگری اظهار کرد: در خرداد و تیرماه شاهد ۵۷ درصد کاهش سفر بودیم، در مقایسه با سایر مقاصد گردشگری کشور، کیش و قشم با ۷۰ درصد و استان خوزستان با ۶۰ درصد بیشترین کاهش را داشته‌اند.

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری خراسان رضوی افزود: شهرهای شمالی نیز ۳۵ درصد کاهش مسافر داشته‌اند، اما در مشهد با مدیریت انجام شده و تخفیف‌های اعمال شده، این کاهش روی عدد ۳۰ درصد کنترل شده است.

وی با هشدار نسبت به تغییر الگوی سفر مسافران تصریح کرد: نگرانی عمده ما حرکت مسافران از اقامتگاه‌های رسمی به سمت فضاهای غیررسمی است که هم از نظر امنیتی و هم از نظر اقتصادی برای بخش خصوصی نگران‌کننده است.

موسوی با اشاره به آمار گردشگران خارجی بیان کرد: در حال حاضر با ۲۷ کشور ارتباط پروازی داریم. از مجموع حدود ۳ میلیون زائر و گردشگر خارجی ورودی به استان، ۵۰ درصد آن‌ها اتباع عراقی هستند.

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری خراسان رضوی همچنین عنوان کرد: برای رفاه این گردشگران، به‌ویژه در شرایطی که در بازه ۱۲ روزه جنگ تحمیلی، میزبان هزار نفر از ۵۲ ملیت مختلف بودیم، نیازمند تأمین اینترنت سفید و بدون فیلتر در محدوده حرم مطهر و هتل‌ها هستیم تا بتوانند با خانواده‌های خود در ارتباط باشند.

وی اظهار کرد: از اپراتورهای همراه اول و ایرانسل درخواست داریم آمار دقیق ورودی‌ها را برای برنامه‌ریزی بهتر نیز در اختیار ستاد قرار دهند.

موسوی به چالش‌های اجرایی و درخواست‌های بخش خصوصی پرداخت و تأکید کرد: مهم‌ترین چالش فعلی، بحث تعرفه گاز تأسیسات گردشگری است. اگر تعرفه گاز این واحدها با نرخ صنعتی محاسبه شود، تمامی تأسیسات گردشگری مشهد تعطیل خواهند شد، زیرا توان پرداخت آن را ندارند. درخواست فوری ما پیگیری این موضوع از طریق نمایندگان مجلس و دفتر ریاست محترم مجلس است.

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری خراسان رضوی همچنین تصریح کرد: درخواست داریم با توجه به تک نرخی شدن ارز، مجوز دریافت هزینه ارزی از گردشگران خارجی به تأسیسات گردشگری نیز داده شود و مشکل تمدید پروانه‌های بهره‌برداری با شهرداری حل‌وفصل گردد.

وی در تشریح برنامه‌های نوروز ۱۴۰۵ و ماه مبارک رمضان نیز بیان کرد: برای شکستن فضای روانی و کاهش ترس از سفر، طرح گارانتی سفر و ارائه تخفیف‌های ویژه تا ۵۰ درصد برای اقامت‌های ۱۰ روزه در ماه مبارک رمضان پیش‌بینی شده است؛ امسال تقارن عید فطر و نوروز باستانی فرصت بی‌نظیری برای برگزاری جشن‌های باشکوه ملی و مذهبی فراهم کرده است.

موسوی بازه زمانی فعالیت ستاد را در سه مرحله تشریح کرد و گفت: مرحله اول از ۱۸ تا ۲۲ اسفند (ایام شب‌های قدر)، مرحله دوم از ۲۷ اسفند تا ۷ فروردین(تعطیلات عید فطر و نوروز) و مرحله سوم از ۱۱ فروردین به بعد خواهد بود.

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری خراسان رضوی خاطرنشان کرد: شروع رسمی برنامه‌ها نیز از ۱۵ اسفند و مانور خدمت در ۲۵ اسفند برگزار می‌شود. همچنین پیشنهاد برگزاری مراسم مشترک نوروزگاه در مرز با کشور ترکمنستان به درخواست دولت این کشور، در دستور کار بررسی قرار دارد.