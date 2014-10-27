داود رشیدی به شهردار تهران نامه نوشت/ سنگلجِ پیر را تنها نگذارید

به گزارش خبرنگار مهر، سال 89 طرح توسعه تماشاخانه سنگلج توسط اتابک نادری رئیس وقت تماشاخانه مطرح شد که طی این طرح که در سال 90 رسانه‌ای شد، هنرمندانی چون عزت‌الله انتظامی و داود رشیدی از شهردار تهران خواستار صدور دستورات لازم برای اجرایی شدن توسعه تماشاخانه سنگلج شدند. در همان ایام نیز طوماری با امضای تعدادی زیادی از هنرمندان شناخته شده و فعال تئاتر به دفتر شهردار تهران ارائه شد.

داود رشیدی در نامه‌ای جدید به محمدباقر قالیباف که روز 29 مهرماه سال جاری تحویل دفتر شهردار تهران شد، خواستار صدور دستور لازم برای پیگیری و اجرای طرح توسعه تماشاخانه سنگلج شده است.



در نامه داود رشیدی خطاب به شهردار تهران چنین آمده است:

به نام خدا

جناب آقای دکتر قالیباف

شهردار محترم تهران

سلام، خسته نباشید

امیدوارم در شلوغی کارهای بزرگ و مهم تان خواندن این نامه کوتاه زیاد وقت گیر و حوصله‌بر نباشد.

18 مهرماه تولد تماشاخانه بود که در خبرها شنیدم تولدکی غریبانه برایش گرفته اند، دلم سخت گرفت و همین بهانه ای شد تا این سطور را برایتان رقم بزنم. مرا ببخشید می خواهم برایتان یادآوری کنم مهرماه 1344 را که این تماشاخانه قدیمی مان کارش را برای اعتلای تئاتر و هنر ملی شروع کرد و برای حفظ و ماندگاری تئاتر ملی کشورمان، بزرگ مردان و زنانی روی صحنه اش آثار مانا و ماندگاری خلق کردند و در تلخی و شیرینی روزگاران برگ های زرینی را در تاریخ هنر نمایش این کشور رقم زدند.

10 سال بعدش را به یاد دارم که متولیان و هنرمندان سنگلج توسعه آن را خواستند ولی نشد، نشد که نشد- خیلی ها آمدند و رفتند ولی نشد. این خواسته برای خانواده تئاتر کشور یک آرزوی دست نیافتنی و نشدنی تلقی می شد، تا اینکه شما آمدید.

شما باعث شدید تا این خانواده و هنرمندان شهیرش با دلگرمی مضاعفی از شما اجرای طرح توسعه تماشاخانه سنگلج را بخواهند که در این حرکت جمعی خانواده تئاتر، بنده نیز بعنوان عضوی کوچک خدمت شما درخواستی ارائه دادم. به یاد دارید؟

درخواستی برای تحقق آرزوی 40 ساله، آرزوی نشدنی، آرزوی گره خورده خانواده تئاتر. برای ایجاد یک مکان تئاتر در جنب تئاتر سنگلج، تئاتری که همپای ما و نسل ما پیر شده است و نیاز دارد توسعه یافته و احیا شود و چندین و چند هدف دیگر که در این طرح دیده شده است و مجال سخن از آنها نیست.

آقای شهردار، جناب دکتر قالیباف

رابطه ما با سنگلج عجیب و عجین است، شاید اگر کسی اهل دل نباشد خنده دار به نظر آید؛ سنگلج پیر شده است مثل خودم، نباید تنهایش بگذاریم.

من داود رشیدی 81 ساله که پس از سالیان سال خدمت به کشورم خواسته ای نداشته و ندارم اما بخاطر حفظ تاریخ نسل خودم و بقای نسل بعد از خودم در تئاتر دستان توانمند شما را که با انجام پروژه های عظیم و نشدنی پایتخت ایمان و باور شهروندان را صد چندان کرده است، به گرمی می فشارم و می گویم که واگذاری یک ساختمان کوچک برای خانواده بزرگ تئاتر توسط این مدیر محال نخواهد بود و از شما می خواهم که دستور فرمائید این مهم عملی شود.

آقای قالیباف دوست عزیز تنها شنیدن خبر خوش از جانب شما و اجرای طرح توسعه تئاتر سنگلج روح و جانی دیگر به من خواهد بخشید که با شناخت و تعریفی که از شما مدیر هنر دوست و سخت کوش سراغ دارم، مرا چشم به راه این لطف بزرگ برای خانواده تئاتر و تاریخ هنر کشورمان از جانب شما کرده است.

داود رشیدی نوزده مهرماه نود و سه