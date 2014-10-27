به گزارش خبرنگار مهر، مرحله یک‌هشتم نهایی رقابتهای فوتبال جام حذفی باشگاه‌های کشور عصر یکشنبه با برگزاری 6 دیدار پیگیری شد که دو تیم دیگر لیگ برتری از گردونه مسابقات کنار رفتند و در کنار 4 تیم لیگ برتری، 2 تیم دسته اول و دومی راهی مرحله بعدی شدند.

در یکی از مهمترین دیدارهای این مرحله، پرسپولیس در ورزشگاه آزادی، شکست مقابل راه‌آهن را با تساوی عوض کرد اما این بازی در پایان وقت‌های قانونی و اضافه برنده نداشت تا کار به ضربات پنالتی کشیده شود. در نهایت پرسپولیس در روزی که سوشا مکانی ستاره دروازه این تیم بود، مقابل راه‌آهن به پیروزی دست یافت و راهی مرحله بعدی شد.

گل‌گهر سیرجان هم در ضربات پنالتی مقابل نفت در مسجدسلیمان پیروز شد تا پس از حذف کردن سپاهان اصفهان، دومین برد ارزشمند خود در این رقابتها را هم بدست آورد. گل‌گهری‌ها در مرحله بعدی میزبان پرسپولیس هستند، مسابقه‌ای که با اندیشه سومین تیم لیگ برتری در آن به میدان می‌روند.

اما در کرج و در روزی که مجید جلالی در سوگ از دست دادن پدرش قرار داشت، نبرد سایپا و تراکتورسازی در پایان وقت قانونی و اضافه گلی در برنداشت تا در نهایت ضربات پنالتی مشخص کننده تیم برنده این بازی باشند. مدافع عنوان قهرمانی این جام، موفق شد در ضربات پنالتی با نتیجه 3 بر یک پیروز شده و به جمع 8 تیم برتر مسابقات صعود کند.

در تبریز هم گسترش فولاد تبریز دوباره مقابل پدیده در خانه شکست خورد. پدیده‌ای‌ها که با درخشش غلامرضا عنایتی در این بازی به پیروزی رسیدند، در مرحله بعدی درحالی به مصاف تراکتورسازی می‌روند که میزبان این بازی با قرعه کشی مشخص می‌شود. تیم پدیده با شکست دادن گسترش، همچنین مانع از شکل گیری دربی تبریز در مرحله یک‌چهارم نهایی شد.

در اهواز هم ذوب‌آهن مقابل صنعتی درحالی به پیروزی رسید که 2 گل از 5 گل این بازی بعد از دقیقه 90 به ثمر رسید. شاگردان گل‌محمدی در مرحله بعدی این جام به مصاف برنده بازی استقلال و پارسه تهران می‌روند. در صورت پیروزی استقلال، این تیم در اصفهان برابر ذوب‌آهن قرار می‌گیرد و در صورت برد پارسه، میزبان مسابقه با قرعه‌کشی مشخص خواهد شد.

تیم دسته دومی صنعت ساری، در دومین مسابقه خانگی در جام حذفی، دومین تیم لیگ برتری یعنی پیکان را هم حذف کرد. شاگردان منصور ابراهیم‌زاده درحالی در این مسابقه شکست خورده و از صعود به مرحله بعدی بازماندند که تا دقیقه 90 این بازی بدون گل همراه بود. صنعت ساری در مرحله بعدی به مصاف برنده بازی نفت تهران - شهرداری اردبیل می‌رود.

نتایج کامل دیدارهای روز نخست از مرحله یک‌هشتم نهایی جام حذفی به شرح زیر است:

* صنعتی خوزستان 2 - ذوب‌‎آهن اصفهان 3

گل‌ها: میثم مجیدی (75) و روح‌الله سیف‌اللهی (4+90) برای صنعتی - قاسم دهنوی (37) و مهدی رجب‌زاده (48- پنالتی و 3+90) برای ذوب‌آهن

* پرسپولیس تهران یک (4) - راه‌آهن تهران یک (1)

گل‌ها: محمد نوری (49) برای پرسپولیس - میلاد محمدی (37) برای راه‌آهن

ضربات پنالتی: اومانا، سوشا مکانی، مهرداد کفشگری و مهدی طارمی برای پرسپولیس - رامین رضائیان برای راه‌آهن

ضربات از دست رفته: بهادر عبدی، علی علیپور برای راه‌آهن

* صنعت ساری 2 - پیکان تهران صفر

گل‌ها: امیر فرهنگ دوست‌ (90) و وحید عنایتی (2+90) برای صنعت ساری

* گسترش فولاد تبریز یک - پدیده مشهد 2

گل‌ها: محمدامین درویشی (55) برای پدیده - غلامرضا عنایتی (65 و 114) برای پدیده

* سایپا البرز صفر (1) - تراکتورسازی تبریز صفر (3)

ضربات پنالتی: ابراهیم صادقی برای سایپا - مهدی کیانی، سعید آقایی و محمد ابراهیمی برای تراکتورسازی

ضربات از دست رفته: حامد شیری، مجتبی رمضانی و کاوه رضایی برای سایپا - محمد ایرانپوریان برای تراکتورسازی

* نفت مسجد سلیمان صفر (2) - گل‌گهر سیرجان (4)

ضربات پنالتی:

ضربات از دست رفته: میلاد سلیمان فلاح و کارلوس دوسانتوز برای نفت مسجدسلیمان

مرحله یک‌هشتم نهایی رقابتهای جام حذفی امروز با برگزاری دیدارهای زیر به پایان می‌رسد:

* نفت تهران – شهرداری اردبیل، ساعت 15، ورزشگاه تختی تهران

* استقلال تهران - پارسه تهران، ساعت 16:40، ورزشگاه آزادی تهران

همچنین برنامه ادامه مسابقات جام حذفی هم به شرح زیر است:

مرحله یک‌چهارم نهایی:

* بازی شماره یک: برنده دیدار استقلال تهران - پارسه تهران با ذوب‌‎آهن اصفهان

* بازی شماره 2: گل‌گهر سیرجان - پرسپولیس تهران

* بازی شماره 3: برنده دیدار نفت تهران - شهرداری اردبیل - صنعت ساری

* بازی شماره 4: پدیده مشهد - تراکتورسازی تبریز (میزبان این بازی با قرعه‌‎کشی مشخص می‌شود)

مرحله نیمه نهایی:

* بازی شماره 5: برنده بازی شماره یک - برنده بازی شماره 2

* بازی شماره 6: برنده بازی شماره 3 - برنده بازی شماره 4

دیدار فینال:

* برنده بازی شماره 5 - برنده بازی شماره 6