به گزارش خبرنگار مهر، تیم‌های فوتبال استقلال تهران و پارسه تهران در مرحله یک‌هشتم نهایی رقابتهای فوتبال جام حذفی باشگاه‌های کشور از ساعت 16:40 دقیقه امروز برابر هم به میدان رفته‌اند که این بازی در نهایت با برتری 4 بر 2 تیم استقلال به پایان رسید.

در این مسابقه که با قضاوت محسن ترکی در ورزشگاه آزادی برگزار شد، جاسم کرار (46 و 3+90 )، سجاد شهباززاده (51) و محمد قاضی (90) برای استقلال و میلاد پورصف‌شکن (9) و سجاد عاشوری (1+90) برای پارسه گل زدند. سجاد شهباززاده هم در دقیقه 70 با دریافت کارت قرمز از زمین اخراج شد.

تیم استقلال تهران در این بازی با ترکیب محسن فروزان، امیرحسین صادقی، میلاد شیخ فخرالدینی، خسرو حیدری، یعقوب کریمی، آندرانیک تیموریان، امید ابراهیمی، مهدی کریمیان (33- جاسم کرار)، محمد قاضی، سجاد شهباززاده و محمدرضا خرسندنیا به میدان رفت.

شاگردان قلعه‌نویی که نیمه نخست را به میهمان شگفتی‌ساز خود باخته بودند، در نیمه دوم با درخشش جاسم کرار به بازی بازگشته و به یک پیروزی با ارزش دست یافتند. استقلال با این پیروزی در مرحله بعدی به مصاف تیم ذوب‌آهن اصفهان می‌رود، دیداری که در ورزشگاه فولادشهر اصفهان برگزار خواهد شد.

اتفاقات لحظه به لحظه این بازی تا پایان نیمه نخست به شرح زیر است:

دقیقه 9: مهرداد عبدی از جناحراست توپی را روی دروازه استقلال ارسال کرد که ضربه سر پور صف‌شکن با اشتباه مدافعان وارد دروازه استقلال شد.

دقیقه 15: شوت محکم محمد قاضی با فاصله اندک از کنار دروازه راهی اوت شد.

دقیقه 18: سجاد شهبارزاده در محموطه جریمه توسط یکی از مدافعان پارسه سرنگون شد که محسن ترکی اعتقادی به پنالتی نداشت و تنها یک ضربه کرنر به سود استقلال اعلام کرد.

دقیقه 24: شوت آندرانیک تیموریان با واکنش به موقع حمید نشاط جو، به تیر دروازه برخورد کرد و راهی کرنر شد.

دقیقه 30: ضربه سر مهدی کریمیان توسط حمید نشاط جو از زیر تیر افقی دفع شد.

دقیقه 33: امیر قلعه‌نویی نخستین تغییر خود را انجام داد و جاسم کرار را به جای مهدی کریمیان به میدان فرستاد.

دقیقه 35: میلاد فخرالدینی از جناح چپ وارد محوطه جریمه پارسه شد که پس از برخورد با مدافع این تیم به زمین افتاد که بازهم محسن ترکی، اعلام یک ضربه کرنر به سود استقلال کرد.

دقیقه 43: خسرو حیدری در محوطه جریمه قصد ارسال توپ به شهبارزاده که در موقعیت خوبی بود را داشت که مدافع پارسه در آخرین لحظه با تکلی بلند، توپ را راهی اوت کرد.

دقیقه 46: پرتاب اوت آندرانیک تیموریان با ضربه سر جاسم کرار، در شلوغی مقابل دروازه، به گل تساوی آبی‌پوشان تبدیل شد.

دقیقه 51: یعقوب کریمی از جناح چپ تله آفساید فرار کرد و در نزدیکی محوطه جریمه با یک پاس کوتاه سجادزاده را صاحب موقعیت بسیار خویی کرد که این بازیکن هم با یک بغل پا، دروازه پارسه را برای دومین مرتبه گشود.

دقیقه 60: امیرحسین صادقی با دفع توپ خطرناک بازیکنان پارسه، مانع از به ثمر رسیدن گل دوم و تساوی پارسه شد.

دقیقه 66: شوت زیبای محمد قاضی از پشت محوطح جریمه تیم پارسه، با اختلاف اندک از کنار دروازه به اوت رفت.

دقیقه 70: سجاد شهباززاده روی مدافع تیم پارسه خطا کرد و با دریافت دومین کارت زرد، از زمین مسابقه اخراج شد. پس از این اخراج تماشاگران علیه محسن ترکی شعار دادند.

دقیقه 76 و 77: میلاد فخرالدینی از میان مدافعان عبور کرد اما در هر دو صحنه، داور با اعلام آفساید، مانع از ادامه حرکت این بازیکن شد.

دقیقه 81: مدافع پارسه با تکل به موقع جلوی شوت فخرالدینی را گرفت و توپ پس از برخورد به پای این مدافع راهی کرنر شد.

دقیقه 90: پاس در عرض جاسم کرار از جناح چپ، به محمد قاضی رسید که او هم با یک شوت دروازه پارسه را باز کرد.

دقیقه 1+90: ارسال از جناح راست روی سر سجاد عاشوری فرود آمد که او هم از غفلت بازیکنان استقلال، گل دوم تیمش را به ثمر رساند.

دقیقه 3+90: حرکت جاسم کرار از پشت محوطه جریمه، با ضربه شوت محکم این بازیکن، به گل چهارم استقلال تبدیل شد.