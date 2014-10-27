فشار عربستان بر اعضای شورای همکاری خلیج فارس برای اخلال در مذاکرات هسته ای

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ورد پرس دیلی، سازمان اطلاعات عربستان گزارشی محرمانه را تهیه کرده که در آن آمده است: کشورهای 1+5 متشکل از آمریکا، روسیه، انگلیس، فرانسه، و چین به اضافه آلمان، در تلاش هستند که تا پیش از سر آمدن مهلت تعیین شده در ماه نوامبر برای توافق جامع هسته ای، این توافق را به هر قیمتی به انجام برسانند.

عربستان نسخه ای از این گزارش محرمانه را در اختیار اعضای شورای همکاری خلیج فارس قرار داده و از آنها خواسته تا از ارتباطات خود با کنگره آمریکا استفاده کرده و بر اعضای مجلس نمایندگان و همچنین سنای امریکا فشار بیاورند تا از نفوذ خود بر دولت "باراک اوباما" استفاده کرده و از حاصل شدن این توافق جلوگیری کنند.

ورد پرس دیلی که سایتی متعلق به محافظه کاران آمریکایی است، در ادامه می نویسد که عربستان در این گزارش محرمانه به خطراتی که توافق جامع هسته ای برای این کشور به وجود می آورد اشاره کرده است.

کشورهای عرب حوزه خلیج فارس بویژه عربستان سعودی به شدت مخالف دستیابی به هر نوع توافقی میان ایران و کشورهای 1+5 هستند به نحوی که در طول یک سال گذشته از همه توان خود استفاده کرده تا از به نتیجه رسیدن مذاکرات هسته ای میان ایران و کشورهای 1+5 جلوگیری کند.

یکی از دلایل مخالفت عربستان با توافق ایران و غرب آن است که ریاض گمان می کند با بدست آمدن این توافق، ایران تبدیل به قدرت اصلی منطقه خاورمیانه می شود.