به گزارش خبرگزاری مهر، ولی‌اله افخمی‌راد در دیدار با معاون اجرایی سازمان جتروی ژاپن ضمن اشاره به زمینه‌های همکاری دو کشور گفت: ایران آمادگی جذب سرمایه‌گذاری در رشته‌های مختلف اعم از فولاد، معدن و صنایع معدنی، صنایع با تکنولوژی بالا، کشتی‌سازی و خودروسازی، لوازم خانگی، مصالح ساختمانی و تجهیزات پزشکی را دارد.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت، قانون حمایت و جذب سرمایه‌گذاری خارجی در ایران را زمینه مناسبی برای همکاری با کشورهای مختلف خواند و افزود: در یک سال گذشته هیات‌های تجاری از کشورهای مختلف دنیا به ایران سفر کرده و خواستار توسعه همکاری و سرمایه‌گذاری بیشتر در ایران شده‌اند.

وی تصریح کرد: محصولات ژاپنی در ایران از اعتبار خوبی برخوردار هستند و این بستر مناسبی برای حضور فعال‌تر ژاپنی‌ها در ایران فراهم کرده است.

افخمی‌راد، با اشاره به سوابق همکاری خوب ایران و ژاپن گفت: دو کشور می‌توانند برای تولید محصولات مشترک در حوزه صنعت خودرو، صنایع سنگین، فناوری اطلاعات و ارتباطات با یکدیگر همکاری کنند.

وی با اشاره به حجم روابط تجاری دو کشور گفت: مبادلات تجاری دو کشور در سال 2013 معادل 330 میلیون دلار بوده است که از این میزان 47 میلیون دلار صادرات ایران به ژاپن و 283 میلیون دلار واردات ایران از ژاپن بوده است.

رئیس سازمان توسعه تجارت با تاکید بر اینکه این ارقام با پتانسیل‌های موجود دو کشور فاصله زیادی دارد تصریح کرد: این در حالی است که در سال 2011 حجم مبادلات تجاری دو طرف 1963 میلیون دلار بوده است که صادرات غیرنفتی ایران به ژاپن 548 میلیون دلار و واردات ایران از ژاپن 1415 میلیون دلار بوده است.

وی در ادامه با بیان اینکه دو طرف باید از قابلیت‌ها و ظرفیت‌های تجاری برای افزایش روابط تجاری به نحو احسن استفاده کنند، افزود: با اطلاع‌رسانی مناسب، برگزاری همایش‌ها، نمایشگاه‌ها و مبادله هیات‌های تجاری‌، تجار و بازرگانان دو کشور با توانمندی‌های اقتصادی موجود آشنا می‌شوند و می توانند به گسترش روابط تجاری کمک کنند.

افخمی‌راد در پایان ضمن ابراز امیدواری به مشارکت ایران در نمایشگاه صنعت غذایی ژاپن که در اسفند‌ماه سال جاری در توکیو برگزار خواهد شد گفت: حضور در این نمایشگاه زمینه‌ای برای گسترش همکاری‌های تجاری دو کشور است.

همچنین سونیوکی کاتو، معاون اجرایی سازمان جتروی ژاپن نیز در این دیدار از علاقه‌مندی کشورش برای گسترش مراودات تجاری با ایران خبر داد و افزود: سازمان تجارت خارجی ژاپن از گسترش همکاری با سازمان توسعه تجارت ایران استقبال می‌کند و زمینه‌های همکاری بیشتر را فراهم خواهد کرد.

وی ضمن ابراز خرسندی از سفر هیات تجاری ایران به ژاپن، گفت: سفر رئیس سازمان توسعه تجارت ایران در اسفند‌ماه (ماه مارس) سال جاری به ژاپن نقطه عطفی در روابط تجاری دو جانبه است و به امضای یادداشت تفاهم بین دو کشور منجر خواهد شد.