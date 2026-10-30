معرفی آثار ۲ بخش از جشنواره فیلم مقاومت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ستاد خبری نهمین جشنواره فیلم مقاومت، ۳۴ اثر مستند راه یافته به بخش مستند نوزدهمین جشنواره بین المللی‌ فیلم مقاومت اعلام شدند.

آثار زیر ضمن حضور در بخش رقابتی، در ایام برگزاری جشنواره در پردیس سینمایی ملت روی پرده خواهند رفت.

۱- آبراه کوچکی در میان هور/ مرتضی پایه شناس

۲- آخرین میدان/ محسن فارسی

۳- آرام شهر/ سید حامد نوبری

۴- آسمان عمیق/ سید مسعود امامی

۵- آشیانه/ فرشاد یحیایی

۶- انتظار ۲۵ ساله/ مطهره عدالتخواه

۷- انیگما/ امیرمحمد سرکبود

۸- ایستاده در کنار تیمز/ سید مصطفی موسوی تبار

۹- برای وطن /فرشاد یحیایی

۱۰- پوتین های زنانه/ سید مصطفی سید الحسینی

۱۱- حالا منم از جنگ قصه دارم/ سعید فرجی

۱۲- خشت و خون / عقیل جماعتی

۱۳- داستان مذاکرات؛ ملاقات در الجزایر/ سید محمد مهدی دزفولی

۱۴- در دامنه آتشفشان؛ مهدی آگاه منش/یحیی رضایی

۱۵- در میان درختان انجیر /مسعود زارعیان

۱۶- دسته برادران/ سید احمد مصطفوی

۱۷- راش/ نیما مهدیان

۱۸- ردی از یک مرد/ ساسان فلاح فر

۱۹- روضه‌ای برای دفاع/ زهرا میری

۲۰- شاپور، مردی برای تمام فصول / سید محمد مهدی دزفولی

۲۱- شاهد۱۳۶/ محسن مرادی

۲۲- شیفت آخر/ فرشاد یحیایی

۲۳- علاج/ محمود عزیزی

۲۴- عمق میدان/ علی شهاب الدین

۲۵- کریدور طلایی/مریم طالبی انارکی

۲۶- کوچه ور/ سهیلا زیرک

۲۷- مذاکرات؛ قمار در میانه جنگ /سید محمد مهدی دزفولی

۲۸- مذاکرات؛ نیرنگ آمریکایی / سید محمد مهدی دزفولی

۲۹- مردان نجات/ فرشاد یحیایی

۳۰- من جلال آل احمد هستم/ علی اکبری

۳۱- میخواستم بیشتر از یک شاهد باشم/ محمد هادی نعمت الهی

۳۲- نگهبان آسمان/ عباس وهاج

۳۳- هفت سامورایی/ بهزاد علوی

۳۴- همه چیز برای همیشه/ محمد حسن یادگاری

اسامی آثار راه یافته به بخش بین الملل جشنواره فیلم مقاومت

۱۸ اثر مستند راه یافته به بخش بین الملل نوزدهمین جشنواره بین المللی‌ فیلم مقاومت اعلام شدند.

آثار زیر ضمن حضور در بخش رقابتی، در ایام برگزاری جشنواره در پردیس سینمایی ملت روی پرده خواهند رفت.

۱- نامم را بنویس/ آنیز اطلس/ اسپانیا

۲- اتاق سندی بل/ حسن العزاوی/ عراق

۳- اگر امشب اینجا را بمباران کنند چه؟/ سمیر سریانی/ لبنان

۴ـ هند در محاصره/ ناجی سلامه/اردن

۵- امسال هالووینی نیست/ پاپا تاماسیوس/ یونان

۶- برای فاطمه عزیزم/ علی الهادی/ نازه لبنان

۷- سیب/ مهمت آکارو/ ترکیه

۸- ‌کرم ابریشم/ ویپین ونوگوپال/ هند

۹- باقی می ماند/ عیسی یونس/ لبنان

۱۰- ازدواج برای‌ گذرنامه/ عبدالله الزیاد/ اردن

۱۱- رز صحرا/ اسامه بن حسینه/ الجزایر

۱۲- شفق زمان/ واینر مندز/ کاستاریکا

۱۳- گزارشگر غزه/فاتح شاداوغلو/ ترکیه/

۱۴- تلاش دریا/ نیوین شرابی/ مصر و مراکش

۱۵- پستخانه آسمان/عمر سایت/ ترکیه

۱۶- دست های ناامید/عمر صالح/ فلسطین

نوزدهمین جشنواره بین المللی‌ فیلم مقاومت از هفتم تا چهاردهم آبان ۱۴۰۵ به دبیری جلال غفاری قدیر در پردیس سینمایی ملت برگزار می شود.