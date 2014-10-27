۳۴ بنای تاریخی کهگیلویه نیازمند مرمت اضطراری هستند

به گزارش خبرنگار مهر، سیاوش زمان صبح دوشنبه در نشست با اصحاب رسانه، از خبرنگاران به عنوان وجدان بیدار جامعه و تصویرگر زمان خود نام برد که همواره در عمق جامعه زندگی می کنند و سلامت فکری و فرهنگی هر جامعه ای را مرهون تلاش های شبانه روزی این قشر دانست.

وی با بیان اینکه زندگی انسان امروز بیش از هر زمان دیگری مرهون تلاش فعالان عرصه خبر و رسانه است، افزود: خبرنگاران کسانی هستند که بدون هیچ چشمداشتی آگاهی بخشی به جامعه را رسالت خود قرار می دهند.

زمان ضمن قدردانی از اصحاب رسانه شهرستان کهگیلویه به دلیل اطلاع رسانی در بخش میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری این شهرستان، به ارائه گزارش عملکرد سه ماهه خود پرداخت.

دستگیری ۱۹ گروه گنج یاب

وی از دستگیری ۱۹ گروه از افراد سودجوی به دنبال اشیاء عتیقه به همراه دستگاه گنج یاب، دو قبضه اسلحه شکاری و دو دستگاه موتورسیکلت در سه ماهه اخیر خبر داد.

رئیس نمایندگی میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کهگیلویه برگزاری اولین و بزرگترین نمایشگاه صنایع دستی و سوغات محلی شهرستان کهگیلویه در ۳۱ غرفه و ۳ سیاه چادر در کاروانسرای تاریخی شهر دهدشت، برگزاری شب شعر در محل کاروانسرا، برگزاری جشن پیوند آسمانی و برپایی اولین جشنواره هنرهای تجسمی بلادشاپور را از مهمترین اقدامات نمایندگی میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری در سه ماه اخیر سال جاری عنوان کرد.

زمان، شناسایی هنرمندان صنایع دستی و معرفی آنها به بانک جهت اخذ تسهیلات، نظارت مستمر بر ساماندهی تالارها و رستوران های تحت پوشش میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، برگزاری همایش کوچ قوم لر با همکاری مؤسسه یاران مانا را از دیگر اقداماتی نام برد که در این سه ماه صورت گرفت.

وی با اشاره به اینکه مرمت و ساماندهی بنای امامزاده جابر(ع) و مرمت و بازسازی مسجد مورک واقع در بافت تاریخی شهر دهدشت صورت گرفته است، گفت: لیست آثار تاریخی شهرستان کهگیلویه که در معرض خطر تخریب هستند به اداره کل برای تأمین اعتبار مورد نیاز ارسال شده است.

رئیس نمایندگی میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کهگیلویه اظهار داشت: زمینی به مساحت چهار هزار متر مربع برای ساخت موزه شهرستان توسط یکی از شهروندان به این نمایندگی اهدا شده است.

زمان از جمع آوری ۲۸ تور غیرمجاز در سطح شهرستان در سه ماهه اخیر خبر داد و تصریح کرد: در این مدت جلسات متعددی با دهیاران و فرماندهان نظامی شهرستان های کهگیلویه و لنده جهت پاسداری از میراث فرهنگی برگزار شده است.

واگذاری حمام کهیار و کاروانسرا به بخش خصوصی

وی بافت تاریخی شهر دهدشت را یکی از منحصر به فرد ترین بافتهای یکپارچه و متعلق به دوران صفویه عنوان کرد که در سال ۱۳۶۴ در فهرست آثار ملی به ثبت رسید و یادآور شد: این بافت یکی از بزرگترین بافت های تاریخی جنوب کشور است که تمام گونه های معماری اسلامی را از ادوار مختلف در خود جای داده است.

رئیس نمایندگی میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کهگیلویه از واگذاری حمام کهیار و کاروانسرای بافت تاریخی شهر دهدشت به بخش خصوصی خبر داد و تصریح کرد: این دو اثر تاریخی در صورت تأیید توسط کارشناسان در آینده ای نزدیک به بخش خصوصی واگذار می شوند.

زمان خاطرنشان کرد: در طی سالیان اخیر بافت تاریخی شهر دهدشت به دلیل محصور نشدن مشکلات زیادی را متحمل شده است به گونه ای که نتوانسته است چهره مطلوب خود را آنگونه که شایسته است بدست آورد.

وی با تأکید بر اینکه این بافت از لحاظ باستانی و معماری ناشناخته است و نیاز به آواربرداری دارد، بیان کرد: برای کاوش بافت حدود پنج میلیارد ریال، برای مرمت، احیا و بازسازی آن حدود ده میلارد ریال و برای دیوار کشی و محصور نمودن بافت دو میلیارد ریال اعتبار مورد نیاز است.

رئیس نمایندگی میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کهگیلویه مساحت زمین های این بافت تاریخی را ۱۸ هکتار عنوان کرد و با بیان اینکه تاکنون هشت هکتار آن خریداری شده است، اضافه کرد: برای تملک ۱۰ هکتار باقیمانده ۱۰ میلیارد ریال اعتبار مورد نیاز است.

زمان با اشاره به اینکه ۱۸۰ باب منزل مسکونی در بافت تاریخی شهر دهدشت وجود دارد، اعتبار مورد نیاز برای تملک این منازل مسکونی را ۱۸۰ میلیارد ریال عنوان کرد.

وی یادآور شد: برای معرفی بافت و تبلیغات حدود ۲۰ میلیون ریال و برای تأمین تجهیزات بافت از جمله آزمایشگاه مصالح حدود ۵۰۰ میلیون ریال اعتبار مورد نیاز است.

رئیس نمایندگی میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کهگیلویه اعتبار مورد نیاز برای اجرای زیرساخت گردشگری شش پروژه بلوط بنگان، پل قلعه دختر، ناصرالدین ابدال (ع) سوق، امامزاده نورالدین (ع)، کمر دوغ و دشت مازه را ۳۲ میلیارد ریال دانست.

زمان همچنین از احیای ۲۵ رشته منسوخ شده صنایع دستی خبر داد و بیان کرد: به این منظور از تولید به همراه آموزش به ویژه در مناطق روستایی برای اشتغال استفاده می کنیم.