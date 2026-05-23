احیای بافت تاریخی دهدشت اولویت میراث فرهنگی؛«مارین» در مرحله ثبت جهانی

به گزارش خبرنگار مهر، مجتبی امیرحسینی عصر شنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه اظهار کرد: بافت تاریخی دهدشت به دلیل موقعیت ویژه در مسیر تردد زائران و مسافران، ظرفیت تبدیل شدن به یکی از قطبهای مهم گردشگری جنوب کشور را دارد و احیای این مجموعه تاریخی در اولویت برنامههای ادارهکل قرار گرفته است.
وی با اشاره به برنامههای اجرایی در این محدوده تاریخی افزود: در بافت تاریخی دهدشت حدود ۱۸۰ ملک نیازمند تملک است که طبق مصوبات سفر اخیر معاون گردشگری کشور، تملک ۳۰ ملک در حریم این بافت از سوی راه و شهرسازی در دستور کار قرار گرفته است. و اجرای سنگفرش خیابان مهارت با هدف حفظ اصالت تاریخی این محدوده پیگیری میشود.
مدیرکل میراثفرهنگی کهگیلویهوبویراحمد با تأکید بر تغییر سیاستها در حوزه زیرساختهای گردشگری تصریح کرد: نگاه ما دیگر صرفاً ساخت آلاچیق و سرویس بهداشتی نیست، زیرا این اقدامات آورده اقتصادی پایداری برای استان نداشته است و امروز تمرکز ما بر جذب سرمایهگذار و ایجاد زیرساختهای ماندگار گردشگری قرار دارد.
وی از اعمال تخفیف ۹۵ درصدی عوارض برای سرمایهگذاران حوزه گردشگری در شهر یاسوج خبر داد و گفت: شهرداری سیسخت نیز برای اجرای این مشوقها اعلام آمادگی کرده و از همه متقاضیان سرمایهگذاری در بخش گردشگری حمایت خواهیم کرد.
امیرحسینی در ادامه با اشاره به برخی پروژههای شاخص مرکز استان بیان کرد: بازارچه صنایعدستی یاسوج با زیربنای سه هزار مترمربع از پروژههای مهم فرهنگی و گردشگری استان است که در صورت تأمین اعتبار تکمیل میشود تا در کنار ظرفیتهایی مانند دریاچه مصنوعی و موزه دفاع مقدس، به محور رویدادهای فرهنگی و اجتماعی تبدیل شود.
وی همچنین از پیگیری ثبت جهانی روستای «مارین» در سال ۲۰۲۶ خبر داد و افزود: این اقدام میتواند زمینهساز تحول اقتصادی و رونق گردشگری در منطقه باشد و همچنین تجهیزات استانداردسازی در روستای ملی «سربیشه» مستقر شده تا زیرساختهای گردشگری این روستا ارتقا یابد.
مدیرکل میراثفرهنگی کهگیلویهوبویراحمد یاد آور شد: پس از کشف گورستان تاریخی در روستای «لما» در شهرستان دنا، حفاظت از این اثر تاریخی با هماهنگی شورای تأمین آغاز شده و عملیات کاوش نیز با همکاری پژوهشگاه میراثفرهنگی بهزودی انجام می شود.
وی از ثبت ۶۰ قلم شیء تاریخی در استان خبر داد و افزود: ایجاد پایگاههای میراثفرهنگی «تنگ صولک» و پلهای تاریخی در سال ۱۴۰۵ پیشنهاد شده و مطالعات محورهای گردشگری «مالمیر» و «الگون» نیز تا پایان شهریورماه تکمیل خواهد شد.
امیرحسینی درباره وضعیت ساختمان اداره اوقاف گفت: این ملک که در سالهای گذشته واگذار شده، هماکنون در حال بررسی حقوقی و کارشناسی است و روند قانونی آن دنبال میشود.
