به گزارش خبرگزاری مهر،محمود حجتی در مراسم تجلیل از 64 کشاورز نمونه برتر کشور که با حضور رئیس جمهوری در سالن اجلاس سران برگزار شد، اظهار داشت: بهره برداران بخش کشاورزی سال گذشته 10 درصد بارندگی کمتر از سال ماقبل آن (91) و در کنار آن دو شوک اقلیمی سرمازدگی در اواخر زمستان و گرمازدگی در تابستان را داشتند اما با این حال گندمکاران ما توانستند نسبت به سال زراعی گذشته دو میلیون تن بیشتر گندم تولید کنند.

وی با بیان اینکه امسال 6 میلیون و 800 هزار تن گندم در کشور خریداری شده است، گفت: این در حالی است که در سال زراعی گذشته تنها 4 میلیون و 800 هزار تن گندم از کشاورزان خریداری شده بود.

وزیر جهاد کشاورزی اضافه کرد: این رکوردها و افزایش تولید ما را امیدوار می‌کند با وجود سطوح کمی که به کشت گندم اختصاص داده ایم با دانش و ابزار روز بتوانیم در بخش عمده تولیدات کشور با افزایش تولید مواجه شویم و مشکلاتی را که در بخش تامین غذای کشور داریم برطرف کنیم.

حجتی با بیان اینکه هم اکنون در تلاش هستیم در برخی محصولات که کمتر در بازارهای جهانی حضور داشتیم بتوانیم حضور فعال‌تری پیدا کنیم، گفت: به طوری که هم اکنون لبنیات از جمله شیر و فرآورده های لبنی بیش از تقاضا تولید می شود.

حجتی افزود: 468 تن لبنیات معادل شیر و فرآورده‌های لبنی امسال به خارج کشور صادر شده که نشان می دهد 100 هزار تن از سال قبل بیشتر بوده است.

وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به اینکه هم اکنون دو میلیون تن مرغ در کشور تولید می شود، گفت: ایران ظرفیت افزایش این تولید به 3 میلیون تن را دارد و این در حالی است که سال گذشته 30 هزار تن از این محصول صادر شده و با تلاش های صورت گرفته امسال میزان صادرات مرغ به 51 هزار تن رسیده است.

حجتی افزود: با اقدامات صورت گرفته صادرات تخم مرغ از 24 هزار تن سال گذشته امسال به 37 هزار تن رسیده است.

وی با بیان اینکه وزارت جهادکشاورزی در زمینه حفظ آب و خاک، تامین آب مورد نیاز و بهره برداری مناسب از آن برنامه هایی را به طور جدی در دستور کار دارد، گفت: سال گذشته 1900 میلیارد تومان اعتبارات عمرانی به بخش آب و خاک، تامین آب و بهره برداری از آن اختصاص یافت اما با عنایت دولت یازدهم امسال این رقم به 4800 میلیارد تومان رسیده است.

حجتی ادامه داد: سهم تخصیص بودجه به بخش آب و خاک، تامین آب و بهره برداری از آن امسال مناسب بوده و امیدواریم این روند ادامه پیدا کند.

وی با بیان اینکه مکانیزاسیون در بخش های مختلف شیلات، امور دام، زراعت، باغبانی رشد مناسبی دارد، افزود: به طور مثال در شش ماهه اول سال 92، 3800 تراکتور و 60 درصد کمباین داشته‌ایم این در حالی است که در شش ماهه دوم سال 92 با تخصیص اعتبارات مناسب به این بخش تعداد تراکتورها به 13860 دستگاه و 270 دستگاه کمباین دست یافته‌ایم.

وزیر جهاد کشاورزی گفت: 3 میلیون و 700 هزار بهره بردار در بخش کشاورزی فعالیت دارند که امیدواریم با پشتیبانی های به عمل آمده از سوی دولت بتوانیم بخشی از مشکلات آنان را برطرف کنیم.