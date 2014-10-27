«صدای اقتصاد» به نقل از مجله اقتصادی «عربین بیزنس»، نوشت: پائیز که از راه می‌رسد فصل تورهای خلیج فارس به‌خصوص دوبی داغ است. امسال اما قضیه کمی فرق می‌کند. هرچند بازار تورهای همچنان داغ است و آگهی‌های جذب توریست گاهی آدم را کلافه می‌کند، اما خبرها حاکی از افزایش تورم در دوبی است.

تورم امسال در دوبی به بالاترین میزان خود از سال 2009 رسیده است. مرکز آمار دوبی اعلام کرده است که این افزایش تورم بیش از همه در بخش مسکن و امکانات رفاهی و خدماتی بوده است.

در گزارش مرکز آمار دوبی آمده است: "تورم در دوبی (در بخش مسکن و هزینه‌های خدماتی) در طول یکسال 4.2 درصد افزایش یافت که این میزان نزدیک به 44 درصد از خرج خانوارها را تشکیل داد و در مقایسه با سال قبل این افزایش تورم رقم 6.5 درصد را نشان می‌دهد که بالاترین رقم از سال 2008 است. نرخ تورم تنها در ماه سپتامبر شاهد افزایش 0.4 درصدی بوده است.

قیمت غذا و نوشیدنی که 11 درصد سبد خانوار اهالی دوبی را تشکیل می‌دهد در مقایسه با سال قبل نزدیک به 3.7 درصد و ماه قبل 1.3 درصد افزایش یافته است. قیمت مسکن نیز به شکل سرسام‌آوری در دوبی روند صعودی پیدا کرده است. کارشناسان یک آژانس مسکن در دوبی می‌گویند نرخ اجاره‌ها آنقدر روند سریع و رو به رشدی یافته که بسیاری به جای اجاره به فکر خرید آن می‌افتند.

این مسأله بر سطح زندگی شمار زیادی از کارگران ساکن دوبی نیز تأثیر گذاشته است؛ به گونه‌ای که طبق نظرسنجی که به تازگی منتشر شده، کارگران مهاجر ترجیح می‌دهند به دلیل هزینه بالای زندگی به جای دوبی به بحرین، قطر و عمان بروند. طبق آمار مؤسسه مالی HSBC امارات متحده عربی در رتبه پانزدهم کشورهای مقصد مهاجرت برای کار قرار دارد. در حالیکه این رتبه برای بحرین پنجم و برای قطر سیزدهم و برای عمان چهاردهم است.

آمار مؤسسه HSBC می‌گوید با وجود پیشنهادات کاری مناسب و حقوق و درآمدهای بالا، امارات متحده عربی دیگر مقصد جذابی برای مهاجرت کاری نیست و دلیل آن بالا رفتن بیش از اندازه هزینه زندگی و تشکیل خانواده است. تنها امتیازی که دوبی با این سطح تورم دارد، پایین بودن میزان مالیات در این کشور است. امارات متحده عربی در زمره کشورهایی است که مالیات در آن بسیار پایین است و این مزیت بزرگی برای کسب و کار و تجارت است.

با وجود همه مزایایی که دوبی دارد، اعم از امتیازات اقتصادی و فرصت شغلی، طبق نظرسنجی که به تازگی منتشر شده، از هر 10 مهاجر 6 نفر قصد دارند امارات متحده عربی را ترک کنند. نزدیک به 75 درصد از مهاجران ساکن امارات می‌گویند همه درآمدشان را صرف فراهم کردن امکانات رفاهی و غذا می‌کنند. گرانی در امارات متحده عربی و جزایر آن تنها مختص کارگران نیست. 85 درد از ساکنان دائمی امارات متحده عربی نیز بر این اعتقادند که بزرگ کردن فرزند و تأمین هزینه‌های آن بسیار سرسام آور شده و 77 درصد نیز اعلام کردند که هزینه بیشتری را در مقایسه با قبل صرف تأمین سلامت فرزندانشان می‌کنند. گرانی شامل هزینه‌های آموزشی نیز می‌شود؛ به طوری که هزینه‌های آموزش در امارات متحده عربی در مقایسه با قبل افزایش قابل توجهی را به خود دیده است.

با این هزینه‌های بالا، دوبی آرام آرام در حال تبدیل شدن به جزیره میلیونرهاست. طبق گزارشی که به تازگی از سوی مؤسسه مالی کردیت سوئیس منتشر شده، دوبی در میان مقصدهایی است که میلیونرها و میلیاردها در آن به خرید خانه دوم فکر می‌کنند. گزارش مذکور دوبی را پنجمین مقصد محبوب میلیونرها نامیده که حتی جلوتر از شهرهایی همچون پاریس، موناکو و میامی قرار دارد. براساس این گزارش در مجموع 8200 مولتی میلیونر در امارات متحده عربی خانه دوم خریده‌اند.

کارشناسان پیش‌بینی می‌کنند رشد اقتصادی دوبی تا پیش از پایان سال جاری به 5.6 درصد برسد که گفته می‌شود بخش قابل توجهی از آن ناشی از افزایش فعالیت‌ها در بخش توریسم، حمل و نقل و تجارت است