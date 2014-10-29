70 وقف جدید در خراسان شمالی ثبت شد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سیف الله سهرابی صبح چهارشنبه در بازدید از موقوفات روضه سیدالشهدا(ع) در بجنورد، اظهار کرد: امسال ۷۰ مورد وقف جدید در اداره كل اوقاف و امور خيريه استان و ادارات شهرستان های تابع خراسان شمالی به ثبت رسيد.

وی اضافه کرد: وقف هاي صورت گرفته در خراسان شمالي در زمينه هاي مختلف همانند عزاداري امام حسين(ع)، كمك به نيازمندان، كمك به امور خيريه و ... اجرا شده است.

حجت الاسلام سهرابی افزود: واقفان مي توانند وقف در زمينه هاي فرهنگي، تقويت حوزه هاي علميه و ... را مورد توحه قرار دهند چرا که در حال حاضر ۶۵ درصد از موقوفات خراسان شمالی در زمینه روضه سیدالشهدا(ع) وقف شده اند در حالی که در بخش فرهنگی نیاز به وقف به شدت احساس می شود.

اين مسئول همچنين از مطالبه ۱۰ ميليارد توماني اداره كل اوقاف و امور خيريه استان از ادارت خراسان شمالي بابت اجاره موقوفات این استان خبر داد و گفت: علاوه براين اين اداره كل از برخي اشخاص نيز مطالباتي دارد كه وصول آن در حال پيگيري است.

به گفته وي اين ميزان مطالبه در خصوص اجاره و واگذاري زمين بوده و مستاجران باید سعی کنند هر چه زودتر نسبت به تسویه این بدهی اقدام کنند چرا که استفاده از موقوفات بدون پرداخت اجاره و یا پرداخت با تأخیر این اجارات از نظر شرعی و قانونی مشکل دارد.

مديركل اوقاف و امور خيريه استان تصريح كرد: پرداخت مطالبات اين اداره كل از سوي مردم و ادارات باعث احياي بيشتر موقوفات مي شود.

حجت الاسلام سهرابی اظهار داشت: با احتساب موقوفات جدید اکنون در خراسان شمالی چهار هزار و ۶۶۲ موقوفه و ۹ هزار و ۱۹۲ رقبه وجود دارد.

به گفته وی در حال حاضر از تعداد کل ۹ هزار و ۱۹۲ رقبه موجود در خراسان شمالی، هفت هزار و ۳۱۳ مورد شامل ۸۵ درصد کل رقبات استان منفعتی هستند که درآمد این موقوفات صرف اجرای نیات خیر واقفان می شود.