به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام علی سلیم‌زاده دبیر ستاد احیای امر به معروف و نهی از منکر استان قم ظهر چهارشنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهار کرد: این راهپیمایی نوعی اجتماع بزرگ آمران به معروف و ناهیان از منکر برای همگانی شدن تذکر لسانی است.

وی افزود: این راهپیمایی بلافاصله بعد از نماز جمعه با حضور شخصیت‌های حوزوی و آمران به معروف و ناهیان از منکر از حرم مطهر حضرت معصومه(س) تا چهارراه شهدا برگزار می‌شود.

فرارسیدن هفته احیای امر به معروف و نهی از منکر که زمانش هفته اول ماه محرم است، انگیزه اصلی برگزاری این راهپیمایی است.

دبیر ستاد احیاء امر به معروف و نهی از منکر استان قم گفت: نیروی انتظامی هم در این راهپیمایی شرکت خواهد کرد تا به آمران معروف و ناهیان از منکر اطمینان دهد که حامی آنها برای احیای این دو فریضه است.

امر به معروف و نهی از منکر یکی از مهم‌ترین دلایل قیام اباعبدالله الحسین(ع) محسوب می‌شود، بنابراین فعالیت‌های ستاد احیاء امر به معروف و نهی از منکر در این هفته نمود بیشتری دارد.

یکی دیگر از برنامه‌های این ستاد برگزاری همایش شوراهای آمر به معروف و نهی از منکر ادارات و نهادهای استان قم است که بعدازظهر شنبه در سالن اجتماعات استانداری قم برگزار می‌شود.

در این همایش حجت‌الاسلام سیدمحمد سعیدی امام جمعه قم - که ریاست ستاد احیاء امر به معروف و نهی از منکر را عهده‌دار است - و حجت‌الاسلام صالحی منش استاندار قم سخنرانی خواهند کرد.

همایش شوراهای امر به معروف و نهی از منکر هیئت‌های مذهبی و مساجد نیز در همین هفته برگزار شد.

شعار امسال هفته احیاء امر به معروف و نهی از منکر «تذکر لسانی، پیام مهربانی، وظیفه همگانی» است.