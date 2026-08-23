فعالیت بیش از ۵ هزار پزشک در خط مقدم سلامت فارس

به گزارش خبرگزاری مهر، امین نیاکان همزمان با فرارسیدن روز پزشک، با تبریک این مناسبت به جامعه پزشکی، از فعالیت ۵ هزار و ۴۴۱ پزشک فوقتخصص، متخصص و عمومی در واحدهای زیرمجموعه این دانشگاه خبر داد.
وی با قدردانی از تلاشهای پزشکان مجموعه دانشگاه علوم پزشکی شیراز اظهار کرد: پزشکان در سالهای اخیر، بهویژه در شرایط چالشبرانگیز نظام سلامت، با فداکاری، ازخودگذشتگی و ارائه خدمات بیوقفه، تعهد حرفهای و انسانی خود را به اثبات رساندهاند.
معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی شیراز افزود: دانشگاه علوم پزشکی شیراز با بهرهگیری از توانمندی پزشکان خود، در مسیر توسعه و ارتقای خدمات درمانی گامهای مؤثری برداشته است.
نیاکان با اشاره به دستاوردهای پزشکی این دانشگاه ادامه داد: موفقیت در حوزههایی همچون پیوند اعضا، جراحیهای فوقتخصصی، ارتقای استانداردهای اعتباربخشی و ارائه خدمات نوین درمانی در سطح استان و کشور، حاصل دانش، تلاش و همکاری مجموعه پزشکان و کادر درمان است.
وی تأکید کرد: تلاشهای پزشکان و مجموعه درمانی دانشگاه علوم پزشکی شیراز موجب شده است این دانشگاه در بسیاری از حوزههای پزشکی جایگاه برجستهای در کشور داشته باشد و نام شیراز در عرصه پزشکی کشور بدرخشد.
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