به گزارش خبرنگار مهر، راه اندازی درمانگاه‌های تامین اجتماعی در هر نقطه از کشور منشا خیر و برکات زیادی بوده و توانسته است رضایت‌مندی فراوانی ایجاد کند.

دشتی یکی از شهرستان‌هایی است که علی‌رغم جمعیت بالا و بیمه شده اصلی، فاقد درمانگاه تامین اجتماعی است و راه اندازی آن، یکی از مطالبات به حق مردم این شهرستان است.

تاکنون تلاش‌ها و پیگیري های زیادی از سوی مسئولان شهرستان و نماینده مردم دشتی و تنگستان در مجلس شورای اسلامی صورت گرفته ولی نیاز است مجموعه تامین اجتماعی استان نیز همت بیشتری در این خصوص داشته باشد.

هزینه‌های انتقال بیمار به مرکز استان بالا است

یکی از اهالی شهر خورموج در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: با توجه به اینکه اکثر مردم شهرستان از وضعیت مالی خوبی برخوردار نیستند راه اندازی درمانگاه تامین اجتماعی در این شهرستان از ضروریات است و می تواند کمک خوبی به مردم کند.

احمدی افزود: مسافت از مرکز شهرستان تا بوشهر زیاد است و متحمل هزینه‌های گزافی خواهد بود و از این هزینه‌ها از توان برخی افراد خارج است ولی اگر این درمانگاه در شهرستان ساخته شود خیلی از این هزینه‌ها کاهش خواهد یافت و کمک خوبی به مردم می‌شود.

وی با تقدیر از زحمات فرماندار شهرستان تصریح کرد: انصافا فرماندار شهرستان از بدو انتصاب تاکنون پیگیری‌های زیادی از طریق مرکز کشور داشته که نیاز است مسئولین تامین اجتماعی استان نیز همراهی بیشتر داشته باشند تا هر چه زودتر از امر محقق شود.

راه‌اندازی درمانگاه تامین اجتماعی مطالبه به‌حق مردم است

رئیس شورای اسلامی شهر خورموج نیز در گفتگو با خبرنگار مهر راه‌اندازی درمانگاه تامین اجتماعی را یکی از مطالبات به حق مردم این شهر عنوان و خواستار تسریع در راه اندازی آن شد.

غلامحسین تیموری افزود: با توجه به اینکه شهر خورموج دارای جمعیت بالغ بر 40 هزار نفر دارد و همچنین می تواند به دیگر شهرستان‌های همجوار خدمات مطلوب ارائه دهد، راه اندازی این درمانگاه از ضروریات شهرستان است.

رئیس شورای اسلامی شهر خورموج ادامه داد: تاکنون مراجعات متعددی از سوی مردم در این خصوص داشته ایم و آنها خواستار راه اندازی هر چه زودتر این درمانگاه شدند.

بیمه‌شدگان تامین اجتماعی دشتی نیازمند ارائه خدمات مطلوب‌تری هستند

فرماندار شهرستان دشتی نیز در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: راه اندازی درمانگاه تامین اجتماعی یکی از مطالبات به به حق مردم شهرستان بوده و تاکنون علی رغم تلاش‌های صورت گرفته این امر مهم تحقق پیدا نکرده است.

غلامرضا مهرجو افزود: در حال حاضر این شهرستان با 11 هزار و 753 نفر بیمه شده اصلی و هزار و 300 نفر مستمر بگیر جمعیتی بالغ بر 54 هزار نفر از جمعیت شهرستان تحت پوشش تامین اجتماعی قرار دارد که نیاز است خدمات مطلوب‌تری به مشمولین آن در بعد درمان صورت گیرد.

وی در ادامه خاطرنشلن ساخت: شهرستان دشتی به عنوان دومین شهرستان از لحاظ وسعت با گستره جغرافیایی و اقلیمی وسیع در کمر بند میانی استان واقع شده است.

فرماندار دشتی تصریح کرد: تعداد زیادی از بیمه پردازان شهرستان در خارک، عسلویه و کنگان شاغل هستند و خانواده‌های آنان در شهرستان سکونت دارند لذا دسترسی آسان آنها به درمانگاه در مرکز شهرستان ضروری است.

مهرجو بیان کرد: امیداریم با تلاش‌های صورت گرفته در راستای بهبود وضعیت معیشتی اقشار کم درآمد و آسیب پذیر جامعه و خدمات رسانی مطلوب‌تر بهداشتی و درمانی شاهد راه‌اندازی درمانگاه تامین اجتماعی در شهرستان دشتی باشیم.

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گزارش: قاسم بازیاری