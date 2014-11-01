عاشورای حسینی روح استکبارستیزی را در کالبد همه آزادگان جهان دمیده است

به گزارش خبرگزاری مهر، در متن کامل این اطلاعیه که شنبه منتشر شده، آمده است: اَلسَّلامُ عَلَیْکَ یا اَبا عَبْدِا... الْحُسَیْنِ(علیه السلام). حضرت سیدالشهدا (علیه السلام) به همه آموخت که در مقابل ظلم و در مقابل ستم چه باید کرد. (حضرت امام خمینی(رحمه ا... علیه) )

در ادامه این اطلاعیه می خوانیم: عاشورای حسینی(علیه السلام) ‌ راه آزادگی و شرافت را بر همگان نشان داد و روح استکبارستیزی این نهضت در کالبد همه آزادگان جهان دمیده شد. چهارده قرن پس از شهادت عزت آفرین حضرت سیدالشهداء و یاران باوفایش، نهضت انقلاب اسلامی ایران به رهبری فرزند و خلف صالح آن امام شهید، به بار نشست و یکبار دیگر امید مستکبران و ظالمان فاسق و حاکمان جور را به یأس تبدیل کرد.

این اطلاعیه می افزاید: تقارن عاشورای حسینی(علیه السلام) با یوم ا... ۱۳ آبان، روز ملی مبارزه با استکبار جهانی، فرصتی بجاست تا به جهانیان اعلام کنیم که ما نیز همانند سرورمان حضرت امام حسین(علیه السلام) و با تأسی از شعار "هیهات منّا الذّله" آن امام معصوم، زیر بار ذلت و ظلم مستکبران و خودکامگان و یزدیان زمان نخواهیم رفت و وجه اشتراک عاشورای حسینی(علیه السلام) و یوم ا... ۱۳ آبان، همان روح مبارزه با ظلم و ظالم و استکبار است.

در پایان این اطلاعیه اعلام شده است: مراسم عاشوراییان و استکبارستیزان آذربایجان شرقی همراه با عزاداری و سوگواری در رثای سرور و سالار شهیدان حضرت اباعبدا... الحسین(علیه السلام) و یاران باوفایش در روز عاشورا در سراسر استان برگزار و مردم شهیدپرور تبریز روز ۱۳ آبان سالجاری ساعت ۱۰:۳۰ صبح در میدان ساعت فریاد "یاحسین" و "مرگ بر استکبار" و "مرگ بر آمریکا" سر داده و در خاتمه مراسم، نماز ظهر عاشورا به امامت حضرت آیت ا... مجتهد شبستری(دامت برکاته) نماینده محترم ولی فقه در استان و امام جمعه معزز تبریز اقامه خواهد شد.