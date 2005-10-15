تحركات ضد ايراني اسرائيل

به گزارش خبرگزاري مهر، نشريه المنار نوشت : ديدارهاي و نشست هاي دوره اي از سوي رئيس ستاد مشترك ارتش رژيم صهيونيستي با سران ارتش برخي كشورها در صحنه منطقه اي و بين المللي برگزار مي شود كه در اين نشست ها راه ها و شيوه هاي مقابله با برنامه هسته اي ايران مورد بحث و بررسي قرارمي گيرد.



منابع آگاه المنار اعلام كردند كه تل آويو به رهبران نظامي اين كشورها گزارش ها و اطلاعاتي را درباره برنامه هسته اي ايران ارائه كرده است كه در آن آمده است خطرات برنامه هسته اي ايران علاوه بر اسرائيل كشورهاي ديگر را نيز تهديد مي كند.



مقامات اسرائيلي در عين حال مجموعه اي از پاسخ ها و راه حل هاي نظامي براي متوقف كردن برنامه هسته اي ايران به مقامات نظامي برخي كشورهاي منطقه و جهان ارائه كرده اند.



اين منابع تاكيد كردند كه اسرائيل به تشكيل پيمان بين المللي اهتمام دارد كه خود عضو آن باشد تا در زمينه دست زدن به ضربات نظامي بر ضد اهدافي در ايران وارد عمل شود و براي اين اقدام از فضاي برخي كشورهاي اطراف جمهوري اسلامي ايران كمك بگيرند.



اقدامات ضد ايراني مقامات رژيم صهيونيستي با هدف سرپوش گذاشتن بر زرادخانه هسته اي مخوف اين رژيم صورت مي گيرد

تا نگاه جهانيان را از خطرات فراوان اين زرادخانه به برنامه هسته اي كاملا مسالمت آميز ايران منحرف كنند.



خطرات اين زرادخانه به حدي است كه محمد البرادعي مديركل آژانس بين المللي انرژي اتمي چندي پيش تاكيد كرده بود كه آمريكا بايد به اسرائيل هم فشار وارد كند.



محمد البرادعي با انتقاد از سياست هاي دوگانه آمريكا در تعامل با مسائل هسته اي از اين كشور خواست بر رژيم صهيونيستي فشار وارد كند تا به معاهده NPT بپيوندد .



گفتني است نشريه المنار از برگزاري نشست محرمانه مسئولان اروپايي، آمريكايي و اسرائيلي در تل آويو درباره پرونده هسته اي ايران خبر داد.



به نوشته اين هفته نامه ، در دومين روز از آغاز عمليات جداسازي درنوار غزه (تخليه شهرك هاي صهيونيست نشين ) فرستادگان اروپا، آمريكا و مسئولان اسرائيلي در نشستي محرمانه برنامه هسته اي ايران و نحوه جلوگيري از دستيابي ايران به فناوري صلح آميز هسته اي را مورد بحث و تبادل نظر قرار دادند.

منابع ويژه المنار اعلام كردند: مقامات اسرائيلي در اين نشست گزارش هاي ويژه اي كه از برنامه هسته اي ايران به كمك مزدوران خود در منطقه تهيه كرده اند، ارائه دادند.

به گفته اين منابع، در نهايت كميته مشترك دائمي آمريكايي و اسرائيلي تشكيل شد تا ماموريت پيگيري مساله هسته اي ايران را انجام دهد.

شايان ذكر است چندي پيش نيز المنار به نقل از منابع آمريكايي از وجود سه ايستگاه جاسوسي آمريكا در منطقه براي نظارت بر برنامه هسته اي ايران خبر داده بود.

المنار همچنين اعلام كرده بود كه اسرائيل به يك گزارش سري مهم درباره مساله هسته اي ايران دست يافته است و آن را در اختيار مقامات آمريكايي قرار داده است.

هماهنگي كاملي ميان تل آويو و واشنگتن در جنگ رواني عليه ايران وجود دارد تا جائي كه به نوشته المنار آمريكا پيوسته اسرائيل را در جريان تلاش هاي خود براي جلوگيري از دستيابي ايران به فناوري هسته اي قرار مي دهد

شكي نيست كه آمريكا و اسرائيل جنگ رواني و جنجال سازي خود را درباره پرونده هسته اي ايران با هدف جلوگيري از دستيابي تهران به فناوري صلح آميز هسته اي آغاز كرده اند اين در حالي است كه رژيم صهيونيستي كه زرادخانه مخوف هسته اي اين رژيم با صدها كلاهك خطر عمده اي عليه امنيت و ثبات منطقه و جهان است همچنان از پيوستن به معاهده منع گسترش سلاح هاي هسته اي طفره مي رود و مورد حمايت هاي گسترده آمريكا و غرب هم قرار مي گيرد اما ايران با وجودي كه هم معاهده منع گسترش سلاح هاي هسته اي و هم پروتكل الحاقي را امضا كرده است و تاسيسات هسته اي اين كشور نيز به طور شبانه روزي از سوي بازرسان آژانس مورد بازرسي و نظارت قرار مي گيرد اما با اين وجود همچنان از سوي آمريكا و غرب به نقض تعهدات خود در قبال معاهده منع گسترش و تلاش براي دستيابي به سلاح هسته اي متهم مي شود كه اين نشان دهنده وجود معيارهاي دوگانه از سوي آمريكا در تعامل با مسائل بين المللي است.

