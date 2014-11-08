منوچهر صهبایی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره وضعیت فعالیت ارکستر سمفونیک تهران اینگونه گفت: تمام کارهای مربوط به انتخاب نوازندگان و آزمون های مربوط به تشکیل ارکستر سمفونیک تهران انجام گرفته است و ما فهرست کاملی از نوازندگان را به دفتر موسیقی وزارت ارشاد برای انعقاد قرارداد و امور مربوطه ارسال کرده ایم اما متاسفانه تاکنون از سوی دفتر موسیقی خبری به ما اعلام نشده که از این پس تکلیف چیست.

این آهنگساز و رهبر ارکستر توضیح داد: من برای حضور در ارکستر سمفونیک تهران با توجه به دعوتی که دوستان وزارت ارشاد انجام دادند برنامه ریزی کردم و از این موضوع هم خوشحال بودم که می توانم خدمتی به هنر این سرزمین داشته باشم اما متاسفانه بعد از گذشت چند ماه از معرفی رهبر ارکستر ملی و رهبر ارکستر سمفونیک تهران هنوز ما بلاتکلیف هستیم و با اینکه رابطه بسیار خوبی هم با مدیران معاونت هنری و دفتر موسیقی دارم اما هنوز از سوی آنها به ما اعلام نشده که فعالیت‌های رسمی ارکستر از چه زمانی آغاز خواهد شد.

درباره سرنوشت ارکسترها از معاونت هنری و دفتر موسیقی بپرسید

وی بیان کرد: من به دوستان رسانه ای که این روزها دلسوزانه پیگیر احوالات ارکستر های دولتی هستند پیشنهاد می کنم به جای اینکه از ما درباره زمان آغاز رسمی فعالیت‌های ارکسترها سوال کنند بهتر است به معاون هنری و مدیر دفتر موسیقی مراجعه کنند چراکه آنچه وظیفه هنری ما برای انجام کارها بوده تاکنون به درستی انجام گرفته و ما منتظر انعقاد قراردادها هستیم که بتوانیم کارها را انجام دهیم.

صهبایی در پایان گفت: من از چند و چون طی کردن مراحل اداری ارکستر اطلاع چندانی ندارم اما امیدوارم هرچه زودتر مشکلات پیش رو حل شود و ما شاهد آغاز تمرین‌های اصلی ارکستر سمفونیک تهران برای اجراهای زنده باشیم.

بر اساس این گزارش، علی مرادخانی معاون امور هنری وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی نوزدهم مهر ماه سال جاری بود که از ابلاغ بودجه برای فعالیت دوباره ارکسترهای ملی و سمفونیک خبر داد.

وی از اجرایی شدن قول رییس‌جمهور مبنی بر تخصیص بودجه جداگانه برای احیای ارکسترهای ملی و سمفونیک خبر داده و گفته بود: حدود دو روز پس از جلسه با معاون برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي ریيس‌جمهور، اعتبار اولیه احیای ارکستر سمفونیک و ارکستر ملی توسط آقای نوبخت ابلاغ شد که ما به سرعت برای دفتر طرح برنامه و بودجه فرستادیم تا کار به زودی آغاز ‌شود.

معاون هنری وزیر ارشاد همچنین درباره ابلاغ نشدن حکم رهبران ارکستر سمفونیک و ملی تصریح کرد: پیش‌تر به دوستان و همکاران گفتم که تا وقتی مسائل مربوط به بودجه، نهایی نشده نسبت به ایجاد تعهد برای دولت با احتیاط عمل می‌کنیم، چون از فردای آغاز به کار هنرمندان و رهبران ارکستر موظف به تامین حقوق آن‌ها هستیم. اما حالا می‌توانیم امیدوار باشیم کار به زودی آغاز شود. البته برخی امور از مسائل ذاتی فعالیت ارکسترها محسوب می‌شوند و انتظار زیادی هم از این بخش وجود دارد. بنابراین از همان لحظه آغاز باید به فکر برنامه‌ریزی برای آینده باشیم. مواردی مانند برگزاری کنسرت‌های داخلی، تشکیل گروه‌ دوم و نقش‌آفرینی در بحث دیپلماسی فرهنگی از مواردی هستند که باید پیگیری شوند.