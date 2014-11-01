به گزارش خبرگزاری مهر، حکم انتصاب وی به عنوان دبیر جشنواره را محسن فضلی معاون فرهنگی کانون امضا و در بخشی از آن اظهار امیدواری کرده است که دبیر جشنواره ضمن بهره جستن از تمامی ظرفیت‌های کانونی و غیر‌کانونی در مسیر تحقق اهداف جشنواره با رویکرد قصه‌گویی در مراکز فرهنگی‌هنری کشور و همچنین ترویج قصه‌گویی در عرصه‌های فرهنگی و اجتماعی اهتمام ورزیده و با هماهنگی اداره‌های کل و بخش‌های ستادی کانون و ارتباط و تشریک مساعی با مدیر اجرایی جشنواره‌ نسبت به برنامه‌ریزی مناسب و شایسته اقدام کند.

فضلی در این حکم با اشاره به این‌که قصه‌گویی در کانون نه تنها به عنوان فعالیتی محوری شناخته شده بلکه توانسته است جریانی عمیق، وزین و تاثیرگذار را در سطح ملی رقم بزند، یادآور شده که با همت مربیان، کارشناسان، مدیران و هنرمندان کانون هر سال شاهد شکوفایی استعداهایی نو و ارتقای کیفی جشنواره‌های قصه‌گویی در سطح استانی، ملی و بین‌المللی هستیم.

معاون فرهنگی کانون در این حکم ضمن بیان سپاس خود از تلاش و همت عوامل اجرایی و دست‌اندرکاران برپایی شانزده دوره‌ی گذشته جشنواره و تاکید بر اهمیت قصه‌گویی در جریان سازی و ارتقای فرهنگی در سال «اقتصاد و فرهنگ با عزم ملی و مدیریت جهادی»، محمود مروج را به عنوان دبیر جشنواره بین‌المللی قصه‌گویی منصوب کرده است.

مرحله‌ی استانی این جشنواره در حال حاضر به پایان رسیده است و آثار برگزیده به دبیرخانه‌ی مرکزی در تهران ارسال شده تا پس از داوری نهایی، برگزیدگان برای شرکت در جشنواره بین‌المللی معرفی شوند.

این جشنواره اوایل زمستان امسال در یکی از استان‌های کشور برگزار می‌شود.