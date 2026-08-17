به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی بختیاری‌زاده گفت: به زودی قیمت سیب‌زمینی در تمامی میادین و بازارهای میوه و تره‌بار کاهش می‌یابد.

وی افزود: با توجه به افزایش قیمت سیب‌زمینی در کشور، طبق برنامه‌ریزی‌های انجام شده از هفته جاری خرید مستقیم سیب‌زمینی از تولید کنندگان را در دستور کار قرار داده‌ایم.

مدیرعامل سازمان میادین میوه و تره‌بار شهرداری تهران ادامه داد: این کار توسط بهره‌برداران و کارشناسان معاونت بازرگانی سازمان در حال انجام است و خرید سیب‌زمینی به صورت مستقیم از کشاورزان و تولید کنندگان در حال انجام است.

وی بیان کرد: به زودی عرضه مستقیم سیب‌زمینی در میادین و بازارهای میوه و تره‌بار انجام می‌شود.

بختیاری‌زاده یادآور شد: به زودی با توزیع سیب‌زمینی در تمامی میادین و بازارهای میوه و تره‌بار شاهد کاهش قیمت این محصول در تهران خواهیم بود.