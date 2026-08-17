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۲۶ مرداد ۱۴۰۵، ۱۸:۵۳

کاهش قیمت سیب زمینی در میادین تره‌بار شهرداری تهران

کاهش قیمت سیب زمینی در میادین تره‌بار شهرداری تهران

مدیرعامل سازمان میادین میوه و تره‌بار شهرداری تهران، از عرضه مستقیم سیب‌زمینی و کاهش قیمت این محصول در میادین و بازارهای تهران خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی بختیاری‌زاده گفت: به زودی قیمت سیب‌زمینی در تمامی میادین و بازارهای میوه و تره‌بار کاهش می‌یابد.

وی افزود: با توجه به افزایش قیمت سیب‌زمینی در کشور، طبق برنامه‌ریزی‌های انجام شده از هفته جاری خرید مستقیم سیب‌زمینی از تولید کنندگان را در دستور کار قرار داده‌ایم.

مدیرعامل سازمان میادین میوه و تره‌بار شهرداری تهران ادامه داد: این کار توسط بهره‌برداران و کارشناسان معاونت بازرگانی سازمان در حال انجام است و خرید سیب‌زمینی به صورت مستقیم از کشاورزان و تولید کنندگان در حال انجام است.

وی بیان کرد: به زودی عرضه مستقیم سیب‌زمینی در میادین و بازارهای میوه و تره‌بار انجام می‌شود.

بختیاری‌زاده یادآور شد: به زودی با توزیع سیب‌زمینی در تمامی میادین و بازارهای میوه و تره‌بار شاهد کاهش قیمت این محصول در تهران خواهیم بود.

کد مطلب 6919501
مهسا حيدری توچائی

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