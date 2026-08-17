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۲۶ مرداد ۱۴۰۵، ۱۸:۴۹

کلاهبرداران فروش سکه‌های تقلبی در آشخانه دستگیر شدند

کلاهبرداران فروش سکه‌های تقلبی در آشخانه دستگیر شدند

بجنورد- رئیس پلیس آگاهی خراسان‌شمالی از دستگیری ۱۰ متهم در پرونده کلاهبرداری سریالی با شگرد فروش سکه‌های تقلبی در شهرستان آشخانه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس پلیس آگاهی خراسان شمالی اظهار کرد: کارآگاهان پلیس آگاهی در پی وقوع سریالی کلاهبرداری در شهرستان آشخانه، با بررسی اظهارات شکات، شگرد متهمان را شناسایی کردند.

وی افزود: کلاهبرداران با معرفی سکه‌های طلای قدیمی و ارائه چند سکه اصل برای جلب اعتماد، خریداران را به معامله ترغیب کرده و در معامله اصلی، سکه‌های تقلبی را در ازای دلار و سکه‌های بهار آزادی به آنان می‌فروختند.

رئیس پلیس آگاهی خراسان‌شمالی ادامه داد: با اقدامات فنی و تخصصی، یکی از متهمان اصلی شناسایی و پس از تعقیب و مراقبت دستگیر شد.

وی تصریح کرد: این متهم در مواجهه حضوری با شکات به نقش خود در کلاهبرداری‌ها اعتراف و همدستانش را معرفی کرد که در ادامه ۹ متهم دیگر نیز دستگیر شدند.

رئیس پلیس آگاهی خراسان شپالی با اشاره به اینکه در بازرسی از مخفیگاه متهمان، سکه‌های تقلبی و مقادیری دلار کشف و خودروها و املاکی که با وجوه حاصل از کلاهبرداری خریداری شده بود توقیف شد، گفت: متهمان با تشکیل پرونده و صدور قرار قضائی روانه زندان شدند.

کد مطلب 6919503

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