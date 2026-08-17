محورهای دیدار نخست وزیر رژیم صهیونیستی و کوشنر

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الغد، نشست طولانی نتانیاهو و کوشنر درباره غزه؛ واشنگتن خواستار مانعتراشی نکردن در مسیر آتشبس شد.
کانال ۱۲ رژیم صهیونیستی به نقل از یک منبع سیاسی از پایان نشست طولانی بنیامین نتانیاهو با جرد کوشنر و نماینده عالی «شورای صلح» درباره تحولات نوار غزه خبر داد.
بر اساس این گزارش، در این نشست توافق شده است که هیچگونه عملیات بازسازی گسترده در نوار غزه پیش از آنچه طرف اسرائیلی «خلع سلاح کامل حماس» میخواند، انجام نشود.
این منبع سیاسی افزود نتانیاهو و کوشنر توافق کردهاند نخستین گام در روند مورد نظر آنان برای خلع سلاح در غزه، تحویل سلاحهای جنبش مقاومت اسلامی حماس باشد.
کانال ۱۲ همچنین گفته دو طرف بر حفظ آزادی عمل ارتش رژیم صهیونیستی در نوار غزه و ادامه سیاست ترورها توافق کردهاند؛ موضوعی که در صورت اجرا به معنای تداوم امکان انجام عملیات نظامی و ترور از سوی رژیم صهیونیستی، حتی در چارچوب روند آتشبس خواهد بود.
در بخش دیگری از این توافقها نیز بر اجرای برخی اقدامات بهداشتی در نوار غزه برای جلوگیری از گسترش بیماریها و شیوع وبا و دیگر همهگیریها تاکید شده است.
شبکه سیانان نیز به نقل از یک منبع اسرائیلی مطلع گزارش داد کوشنر در این دیدار از نتانیاهو خواسته است در مسیر اجرای طرح آتشبس در غزه مانع ایجاد نکند.
این منبع افزود نتانیاهو در پاسخ به کوشنر گفته است پیشبرد طرح آتشبس در غزه به دلیل نزدیک شدن انتخابات رژیم صهیونیستی با مشکلاتی مواجه است.
کانال ۱۲ همچنین گزارش داد نتانیاهو، رئیس شاباک و رئیس شعبه اطلاعات نظامی ارتش رژیم صهیونیستی را نیز در بخشی از نشست خود با کوشنر مشارکت داده است.
این نشست در شرایطی برگزار شد که در روزهای اخیر نشانههای بیشتری از اختلاف میان واشنگتن و نتانیاهو بر سر نحوه اجرای مرحله بعدی توافق غزه آشکار شده و مقامهای آمریکایی نسبت به وقتکشی و مانعتراشی رژیم صهیونیستی در مسیر اجرای توافق ابراز نارضایتی کردهاند.
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