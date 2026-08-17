به گزارش خبرگزاری مهر، معلم یکی از مدارس تهران که به دلیل اعتماد به دوستش و ناتوانی در پرداخت بدهی راهی زندان شده بود، با گلریزان دانش‌آموزان، اولیای آنان و همکارانش از زندان آزاد شد تا مهرماه امسال دوباره در کلاس درس حاضر شود.

این معلم سال گذشته برای تأمین بخشی از هزینه‌های زندگی تصمیم گرفت همراه یکی از دوستانش در خرید و فروش لوازم خانگی سرمایه‌گذاری کند. او علاوه بر پس‌انداز خود، از بستگان نیز پول قرض گرفت و سرمایه‌اش را در اختیار شریکش قرار داد، اما مدتی بعد دوستش بدون تحویل کالا و بازگرداندن سرمایه ناپدید شد. در ادامه طلبکاران برای وصول مطالبات خود اقدام کردند و این معلم که توان پرداخت بدهی را نداشت، با حکم قضایی راهی زندان کرد.

خبر زندانی شدن معلم، خیلی زود به گوش دانش‌آموزانش رسید. آنها که نمی‌خواستند سال تحصیلی جدید را بدون معلم خود آغاز کنند، با همراهی خانواده‌هایشان و حمایت همکاران او، گلریزانی برای آزادی معلم برگزار کردند. نتیجه این همدلی، جمع‌آوری یک میلیارد تومان بود؛ مبلغی که زمینه آزادی این معلم را فراهم کرد تا مهرماه امسال بار دیگر در کلاس درس حاضر شود.

عباس کشانی، مدیر ستاد دیه استان تهران، با اعلام آزادی این معلم گفت: پس از تأمین مبلغ مورد نیاز با مشارکت دانش‌آموزان، اولیای آنان و همکاران این معلم، زمینه آزادی وی فراهم شد. این معلم اکنون از زندان آزاد شده و امیدواریم با آغاز سال تحصیلی جدید، بار دیگر در کلاس درس و در کنار دانش‌آموزانش حاضر شود.