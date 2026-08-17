به گزارش خبرنگار مهر، سجاد گنج‌زاده، سرمربی تیم ملی کاراته، گفت: تمام تلاشمان را به کار می‌گیریم تا تک‌تک بچه‌ها بتوانند افتخارآفرینی کنند و مردم عزیزمان را خوشحال کنند. امروز ورزش شاید یکی از معدود حوزه‌هایی باشد که می‌تواند دل مردم را شاد کند و امیدواریم بچه‌ها که پیش از این نیز افتخارات بزرگی کسب کرده‌اند، این بار هم بتوانند برای کشور افتخارآفرینی کنند؛ چه در بخش مردان و چه در بخش زنان.

وی افزود: اگر اجازه بدهید، می‌خواهم یک درخواست هم مطرح کنم. ما در تمام اردوها دغدغه خوابگاه داریم. البته در این دو، سه اردوی اخیر و با توجه به نزدیکی بازی‌های آسیایی، هتل آکادمی در اختیار تیم ملی قرار گرفته و اردوها در حال برگزاری است، اما این شرایط همیشگی نیست و حتی دختران کاتا نیز نتوانستند از این ظرفیت استفاده کنند.

سرمربی تیم ملی کاراته خاطرنشان کرد: اگر این امکان فراهم شود که کاراته صاحب فضای اختصاصی برای برگزاری منظم اردوها، همراه با خوابگاه، باشد، قطعاً در دوره‌های بعدی مسیر مدال‌آوری برای ما آسان‌تر خواهد شد و دغدغه‌های تیم کاهش پیدا می‌کند. هدف از مطرح کردن این درخواست فقط این است که قهرمانان کاراته بتوانند بدون دغدغه بیشتری برای کشور افتخارآفرینی کنند.

گنج‌زاده ادامه داد: پیش از این، سالن تمرین نیز یکی از دغدغه‌های ما بود، اما خوشبختانه با حمایت‌هایی که صورت گرفت، سالن در اختیار تیم قرار گرفته و اکنون می‌توانیم برای زمان‌بندی تمرینات برنامه‌ریزی کنیم و تمرینات به بهترین شکل در حال انجام است.

وی گفت: اگر دغدغه خوابگاه و محل اسکان اردوها نیز برای کاراته برطرف شود، قطعاً شرایط برای کسب افتخارات بیشتر توسط ملی‌پوشان فراهم خواهد شد.