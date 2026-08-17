اسدی: ذخیره سد کمال صالح به ۲۱ میلیون مترمکعب رسید

حسین اسدی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: سد الغدیر ساوه با ظرفیت ۲۷۷ میلیون مترمکعب، اکنون حدود ۲۲ میلیون مترمکعب ذخیره دارد و تنها ۸.۱ درصد پر است که مدیریت برداشت و مصرف آب در محدوده تحت پوشش این سد ضروری است.
وی افزود: از ابتدای سال آبی جاری تا بیست و چهارهم مردادماه، ورودی تجمعی سد کمال صالح حدود ۱۹ و ۵۸ میلیون مترمکعب و خروجی تجمعی آن ۱۰.۹۷ میلیون مترمکعب ثبت شده است و در سد الغدیر ساوه نیز ورودی تجمعی حدود ۱۳.۱۴ میلیون مترمکعب و خروجی تجمعی حدود ۸.۶۶ میلیون مترمکعب بوده است.
اسدی تصریح کرد: این ارقام ضرورت بهرهبرداری حسابشده و مدیریتشده از منابع آب را نشان میدهد و افزایش مصارف بدون توجه به ظرفیت واقعی منابع امکانپذیر نیست.
وی ادامه داد: برنامهریزی برای رهاسازی و انتقال آب بر اساس شرایط مخزن، میزان ورودی، نیازهای ضروری و پیشبینیهای منابع آب انجام میشود تا با مدیریت دقیق، منابع موجود برای مصارف ضروری حفظ شود.
مدیرعامل شرکت آب منطقهای مرکزی تاکید کرد: در شرایط کنونی، صرفهجویی یک انتخاب نیست، بلکه ضرورتی برای حفظ پایداری منابع آب است و همه مشترکان، بهویژه در بخشهای شرب و کشاورزی، باید در کاهش مصارف غیرضروری و افزایش بهرهوری آب مشارکت کنند.
وی افزود: سد کمال صالح شازند با ظرفیت حدود ۹۵ میلیون مترمکعب، اکنون ۲۱.۳ میلیون مترمکعب ذخیره دارد و میزان پرشدگی آن ۲۳ درصد است؛ سد الغدیر ساوه نیز از ظرفیت ۲۷۷ میلیون مترمکعبی، حدود ۲۲ میلیون مترمکعب ذخیره دارد و تنها ۸.۱ درصد پر است.
اسدی بیان کرد: حجم موجودی مخزن سد کمال صالح حدود ۲۱.۳ میلیون مترمکعب از ظرفیت تقریبی ۹۵ میلیون مترمکعب است که معادل ۲۳ درصد پرشدگی مخزن محسوب میشود.
وی گفت: لازم است شهروندان با مدیریت مصرف آب شرب و از کشاورزان و بهرهبرداران خواست با رعایت میزان برداشت مجاز، جلوگیری از اضافهبرداشت و استفاده از روشهای بهرهور آبیاری، در حفظ ذخایر محدود سدها و عبور از شرایط کمآبی مشارکت کنند.
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