زنگ خطر نفت ارزان برای آمریکا به صدا درآمد/ فروپاشی امپراطوری نفت در ینگه دنیا

به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با کاهش و سقوط آزاد قیمت طلای سیاه، در کنار کشورهای عضو اوپک، بحران و زنگ خطر هم برای صنعت نفت آمریکا به صدا درآمده است.

در شرایط فعلی و بر اساس برآورده های انجام گرفته هزینه تولید یک بشکه نفت غیر متعارف در آمریکا حدود ۶۴ دلار برآورد شده که قطعا با ادامه روند نزولی کاهش قیمت، آمریکایی‌ها بیش ازس ایر کشورها از کاهش قیمت نفت زیان خواهند دید.

علي خواجوی در نشست بررسی وضعيت موجود و دورنماي توليد از منابع غير متعارف نفت خام آمريكا تا سال ۲۰۴۰ میلادی، گفت: توليد نفت آمريكا از اوايل دهه ۱۹۷۰ میلادی روند نزولي خود را آغاز كرد و از حدود ۱۰ ميليون بشكه در روز به ۵ ميليون بشكه در روز در سال ۲۰۰۸ میلادی كاهش یافت.

این کارشناس اقتصاد و انرژی با اعلام اینکه در واقع آمريكا از بزرگترين توليدكننده نفت در دهه ۱۹۸۰ به بزرگترين واردكننده نفت جهان در دهه هاي اخير تبديل شده بود، تصریح کرد: اما توليد نفت آمريكا از سال ۲۰۰۸ میلادی تاکنون با روندي صعودي از ۵ ميليون بشكه در روز به ۸.۵ ميليون بشكه در سال ۲۰۱۴ افزايش يافته است.

وی با اشاره به افزایش و رشد ۷۰ درصدی تولید نفت خام در آمریکا در طول چند سال اخیر، اظهار داشت: بر اساس روند موجود و وضعيت ميادين در حال توليد، پيش بيني مي‌شود توليد نفت آمريكا در سال ۲۰۱۵ میلادی به بيش از ۹.۵ ميليون بشكه در روز افزايش يابد.

این کارشناس موسسه مطالعات بین‌المللی انرژی ایران با بیان اینکه به دنبال اين افزايش توليد نفت، آمريكا ميزان وابستگي خود به نفت وارداتي را از ۶۰ درصد در سال ۲۰۰۵ به كمتر از ۴۰ درصد در سال ۲۰۱۴ میلادی كاهش داده است، تبیین کرد: متوسط حجم نفت و فرآورده هاي نفتي وارداتي آمريكا از كشورهاي عضو اوپك در سال ۲۰۰۷ بيش از ۵.۹ ميليون بشكه در روز بوده است كه از سال ۲۰۰۸ میلادی تاکنون با روندي نزولي مواجه شده و در ۵ ماه نخست سال ۲۰۱۴ به ۳.۴ ميليون بشكه كاهش يافته است.

خواجوی با یادآوری اینکه افزايش توليد نفت خام آمريكا ناشي از توسعه و بهره برداري از منابع غيرمتعارف است، بیان کرد: توليد منابع غيرمتعارف نفت خام آمريكا در سال ۲۰۰۵ میلادی حدود ۴۰۰ هزار بشكه در روز بوده كه اين ميزان در ماه هاي ابتدايي سال ۲۰۱۴ به حدود ۳.۵ ميليون بشكه در روز افزايش یافته است.

این کارشناس اقتصاد انرژی افزود: به عبارت دیگر سهم منابع غير متعارف نفت آمريكا در توليد نفت اين كشور از هشت درصد در سال ۲۰۰۵ میلادی به بيش از ۴۰ درصد در سال ۲۰۱۴ میلادی افزايش يافته است.

وی با تاکید بر اینکه توليد از منابع غير متعارف نفت همراه با افت شديد توان توليد است، یادآور شد: براي اين منظور نياز است كه سالانه تعداد زيادي چاه جديد حفاري شوند به عنوان نمونه براي نگهداشت توان توليد یک ميليون بشكه در روز از منطقه داكوتاي شمالي در آمريكا بايد سالانه ۲۵۰۰ حلقه چاه جديد حفاري شود.

این کارشناس بازار نفت، ادامه داد: این در حالی است که براي نگهداشت اين ميزان توان توليد در عراق نياز به حفر۶۰ حلقه چاه است. توليد از چاه هاي منابع غيرمتعارف بطور متوسط در سال اول حدود ۶۵ درصد و در سال دوم حدود ۳۵ درصد كاهش می یابد و در سال سوم نيز ۱۵ درصد و در ادامه به طور متوسط سالانه ۱۰ درصد از توان توليد چاه كاسته خواهد شد.

خواجوی با بیان اینکه برآوردها نشان می دهد تعداد چاه هاي مورد نياز براي حفاري در ميادين غير متعارف نفت آمريكا از حدود ۶ هزارحلقه چاه در سال ۲۰۰۹ میلادی به ۱۶ هزار حلقه در سال ۲۰۱۴ افزايش يابد، تاکید کرد: از سال ۲۰۱۴ تا ۲۰۲۰ ميزان چاه هاي مورد نياز براي حفاري تقريبا يك روند ثابت در محدوده ۱۶ هزار حلقه چاه در سال خواهد بود.

وی با اعلام اینکه پیش بینی می شود در سال های ۲۰۱۳ و ۲۰۱۴ میلادی بيشترين حجم سرمايه گذاري در بخش اكتشاف و توسعه منابع نفت و گاز جهان در آمريكا اجام شود، گفت: در این مدت از بودجه ۱۵۰ میلیارد دلاری آمریکا بيش از ۴۰ درصد آن برای توسعه منابع غيرمتعارف نفت سرمايه گذاري شده است.

این کارشناس موسسه مطالعات بین‌المللی انرژی ایران افزود: کميسيون صنعتي منطقه داكوتاي شمالي که بيش از ۳۰ درصد از كل نفت منابع غيرمتعارف آمريكا را توليد می‌کند و يکي از بزرگترین کانون هاي توليد منابع غيرمتعارف آمریکا بوده اعلام کرده که متوسط هزينه سرمايه گذاري اوليه (capex) و هزينه عملياتي بهره برداري (Opex)براي توليد از منابع غير متعارف اين منطقه ۲۱ دلار در هر بشکه است.

خواجوی با بیان اینکه به اين مبلغ، ۱۸ دلار ماليات و بهره مالکانه اضافه مي‌شود و با احتساب ۱۰ درصد نرخ بازگشت سرمايه براي سرمايه گذاران، کل هزينه بهره برداري و سرمايه گذاري به همراه ماليات و بهره مالكانه توليد از منابع غيرمتعارف اين حوضه به حدود ۵۰ دلار در هر بشکه می رسد، تصریح کرد: علاوه بر این ساختار هزينه توليد و بهره برداري در حوضه Eagle Ford كه ۴۰ درصد از کل نفت منابع غير متعارف آمريکا را تشکیل می‌دهد هم در همين محدوده اعلام شده است.

وی با یادآوری اینکه در مجموع متوسط هزينه سرمايه‌گذاري لازم براي توسعه و بهره‌برداري از تمامی منابع غير متعارف نفت خام آمريكا با احتساب ساختار هزينه ۶۴ دلار در هر بشکه برآورد شده است، اظهار داشت: اين ميزان براي ساختارهاي ماسه هاي کانادا ۵۸ دلار برآورد شده است.

این کارشناس اقتصاد انرژی با اشاره به اینکه حداكثر توان توليد از منابع غيرمتعارف آمريكا ۵ ميليون بشكه در روز برآورد شده است، تبیین کرد: اين ميزان تا سال ۲۰۲۰ میلادی محقق خواهد شد و بعد از آن روند كاهشي توليد پديدار مي‌شود و با احتساب توليد از منابع غيرمتعارف، توليد نفت آمريكا در بالاترين ميزان خود در سالهاي آتي به ۹.۶ ميليون بشكه در روز در سال هاي منتهي به ۲۰۲۰ میلادی افزايش می یابد.