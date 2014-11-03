علمای دینی بحرین تخریب نمادهای عاشورایی از سوی آل خلیفه را محکوم کردند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المنار، بسیاری از علمای دینی بحرین، تخریب نمادهای عاشورایی را در این کشور توسط رژیم آل خلیفه به شدت محکوم کردند.

علمای دینی بحرین با انتشار بیانیه ای در این خصوص اعلام کردند: نمادهای عاشورایی در بحرین ریشه های تاریخی طولانی دارد و پیشتر به شکل کاملا آزادانه در این کشور به نمایش در می آمد و هیچ کس حق ندارد که از به اهتزاز در آمدن پرچمها و نمادهای عاشورایی در بحرین جلوگیری کند.

در ادامه این بیانیه ضمن محکوم کردن هتک حرمت علیه نمادهای عاشورایی تاکید شده که این نمادها باید به شکل آزادانه همچون گذشته برقرار باشد.

در این بیانیه اقدام نظامیان آل خلیفه در هتک حرمت علیه نمادهای عاشورایی اقدامی بسیار خطرناک و تحریک آمیز توصیف شده است که توطئه ای علیه نمادهای دینی و بر خلاف قوانین اساسی این کشور محسوب می شود.

علمای دینی با طرح این سؤال که هدف از این اقدامات تحریک آمیز چیست؟ اشاره داشتند که انجام چنین اقداماتی تلاش برای آلوده کردن مراسم دینی و عزاداری عاشورا به مسائل امنیتی و ایجاد چالش، تفرقه افکنی و دامن زدن به فتنه طایفه گرایی در این کشور است.

شایان ذکر است پایگاه الوفاق بحرین با انتشار تصاویری از ادامه سیاستهای سرکوبگرانه و ضد دینی آل خلیفه در تخریب نمادهای عاشورایی خبر داده بود.