معرفت به فلسفه قیام عاشورا در کنار شور و شعف حسینی باید افزایش یابد

به گزارش خبرنگار مهر، قربانعلی سعادت ظهر دوشنبه در آیین افتتاح حسینیه حضرت مهدی آل محمد (ص) ارومیه با تسلیت ایام شهادت سرور و سالار شهیدان حضرت ابا عبداله الحسین (ع) به تشریح ابعاد مختلف قیام امام امام حسین (ع) پرداخت و افزود: امام حسین (ع) برای اصلاح دین جدش و برای احیای امر به معروف و نهی از منکر قیام کرد و در این راه به شهادت رسید.

وی ادامه داد: حضرت ابا عبداله الحسین (ع) شهادت در راه خدا را در برابر زندگی در کنار ظالمان ترجیح داد و نشان داد همیشه خون بر شمشیر پیروز است .

سعادت در ادامه انقلاب اسلامی به رهبری امام راحل را بر گرفته از قیام عاشورا دانست و عنوان کرد: امام خمینی (ره ) به تاسی از قیام حضرت امام حسین (ع) در برابر رژیم ستم شاهی بپا خواست و با وحدت و همراهی مردم و توکل به خداوند متعال انقلاب اسلامی را به پیروزی رساند.

استاندار آذربایجان غربی همچنین با گرامیداشت یاد و خاطره شهیدان انقلاب اسلامی و دوران دفاع مقدس اظهار نمود: رزمدگان اسلام نیز با الگوگیری از مکتب حضرت ابا عبداله الحسین (ع) در برابر دشمنان اسلام و انقلاب ایستادند و در راه دفاع از کیان اسلامی به شهادت رسیدند.

سعادت مساجد و حسینه ها را سنگر اسلام دانست و افزود: مردم ایران اسلامی ثابت کرده اند که همیشه و در همه حال پشتیبان ولایت فقیه ، روحانیت هستند و از مساجد دفاع کرده و خواهند نمود.

وی با محکوم کردن هتک حرکت وهابی ها و سلفی ها به مساجد و حسینه ها ادامه داد : متاسفانه وهابی ها و سلفی ها با دین های انحرافی خود هرجا حضور یافتند با تخریب مساجد و حسینه ها به این اماکن مذهبی هتک حرمت کردند .

وی در بخش دیگری از سخنان خود به نشر فرهنگ اسلامی در جامعه تاکید نمود و افزود: از جوانان و نوجوان و عزاداران حسینی می خواهیم تا در کنار شور و شعف حسینی ، تفکر و اندیشه حسینی خود را افزایش دهند و از محضر روحانیون و علما در جهت افزایش معرف و شناخت بیشتر فلسفه قیام عاشورا بیشتر بهره مند شودند.

استاندار آذربایجان غربی همچنین خواستار تاسیس کتابخانه در مساجد و حسینیه ها و فراهم کردن زمینه لازم برای افزایش آگاهی جوانان و نوجوانان با معارف اسلامی شد.

این مراسم با عزاداری در سوگ سرور و سالار شهیدان حضرت ابا عبداله الحسین (ع) و یاران با وفایش ادامه یافت.