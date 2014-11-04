عزاداری هرمزگانی ها در سوگ شهادت امام حسین(ع)/ فریاد استکبارستیزی در کنار آبهای خلیج فارس

به گزارش خبرنگار مهر، عزاداران حسینی در بندرعباس در قالب دسته جات مختلف با حضور در خیابان های این شهر در سوگ شهادت حضرت امام حسین (ع) و یاران باوفای ایشان به عزاداری و سینه زنی پرداختند.

مردم و دسته جات عزاداری از نقاط مختلف شهر بندرعباس در مقابل محل مصلی بندرعباس تجمع کرده و به یاد شهدای دشت نینوا سوگواری کردند.

عزاداری سنتی مردم هرمزگان و همچنین حضور دسته جات عزاداری اهالی شهرهای مختلف ساکن بندرعباس و عزاداری هیئت ناشنوایان بندرعباس از جمله نکات جالب توجه مراسم عزاداری عاشورا در بندرعباس بود.

در پایان این مراسم نماز ظهر عاشورا به امامت آیت الله نعیم آبادی نماینده ولی فقیه در استان هرمزگان و امام جمعه بندرعباس اقامه شد.

همچنین با توجه به همزمانی عاشورای حسینی با ۱۳ آبان روز ملی مبارزه با استکبار جهانی، روز دانش آموز و سالروز تسخیر لانه جاسوسی آمریکا، مردم هرمزگان با شعارهای "مرگ بر آمریکا" و "مرگ بر اسرائیل" این روز را گرامی داشتند.

حافظان خلیج فارس در این روز با شعارهای خود بر مقابله با شیطان بزرگ و استکبار جهانی تاکید کردند.

در پایان نیز قطعنامه سراسری روز ۱۳ آبان ماه قرائت شد.