جلسه دامداران با معاون رئیس جمهور/ قول نوبخت برای حل مشکلات دامپروری

سید احمد مقدسی در گفتگو با مهر از برگزاری جلسه‌ای بین دامداران و معاونت راهبردی ریاست جمهوری در روز شنبه آینده خبر داد و اظهار داشت: طی این جلسه کلیه مشکلات صنعت دامپروری کشور مورد بررسی قرار می‌گیرد و امیدوار هستیم جلسه مذکور مشکلات پیش‌روی دامداران را رفع کند.

وی با بیان اینکه پیش از این نیز جلسه‌ای بین نوبخت و هیئت مدیره انجمن صنفی گاوداران برگزار شده است، افزود: در این جلسه معاونت راهبردی ریاست جمهوری مطالبات ما را که قبلا به او ارایه شده بود مورد بررسی قرار داده بود ضمن اینکه قول داد مسایل را پیگیری و حل نماید.

مقدسی اضافه کرد: همچنین قرار بود ایشان جلسه‌ای با وزاری کشاورزی، صنعت، معدن و تجارت و معاونت اجرایی ریاست جمهوری داشته باشد ومسایل را به گوش آنان برساند.

به گزارش مهر پیش از این در جلسه‌ای بین دامداران و نماینده معاونت راهبردی ریاست جمهوری، ۷ مطالبه دامداران صورت‌جلسه شده بود تا به محمدباقر نوبخت برای طرح در دولت ارائه شود.

مطالبات مذکور به شرح زیر است؛

*درخواست پرداخت ۵ ماه علوفه معوقه سال ۹۲

*پرداخت کسری یارانه اسفندماه ۹۲

*اجرای مصوبه هیات دولت مبنی بر یارانه تخصیص یافته به سه ماهه اول سال ۹۳

*پرداخت مابه‌التفاوت قیمت شیر از ابتدای تیر تا مهرماه سال۹۳ چراکه مصوبه دولت مبنی بر خرید شیر به قیمت ۱۴۴۰ تومان از دامداران توسط کارخانجات اجرایی نشد و دولت موظف به پرداخت مابه‌التفاوت آن است

*اجرای مصوبه ۱۴۴۰ تومانی ستاد تنظیم بازار کشور از اول آبان‌ماه ۹۳، که دولت دیگر به دامداران یارانه نپردازد برای این کار آنها باید مابه‌التفاوت قیمت را به مردم یا کارخانجات بپردازند یا اینکه به کارخانجات اجازه افزایش قیمت محصولاتشان را بدهند

*به دلیل بحران صنعت دامپروری در طول ۱۳ ماه گذشته، وام بیشتر دامداران در طی این مدت عقب افتاده و به همین دلیل درخواست استمهال وام‌ها را مطرح شد

*اجرایی شدن این مطالبات تا اول آبان‌ماه