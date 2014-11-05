گریه بر امام حسین (ع) اعلام موضع دشمنی با ظالمان است

به گزارش خبرنگار مهر، در خصوص اهمیت و فضیلت گریه بر مصائب سیدالشهدا (ع) احادیث و روایات بسیاری ذکر شده و همگی آنها بر اجر و ثواب بسیار آن تاکید داشته اند و این موضوع تا بدان جا اهمیت پیدا می کند که در روایت های مختلفی حتی به تباکی برای حضرت اباعبدالله الحسین (ع) نیز اشاره می شود.

حجت الاسلام عباسعلی فاطمی در این تبیین علت اهمیت و تاکید گریه بر مصائب امام حسین (ع) در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: برای یك انسان چند نوع گریه وجود دارد یكی از آنها گریه پشیمانی است و زمانی اتفاق می افتد كه انسان از كاری كه آن را انجام داده احساس ندامت می كند، برای مثال وقتی كسی گناهی انجام می دهد بعد از آن احساس پشیمانی كرده و شروع به گریه می كند.

كارشناس مسئول امور فرهنگی اداره كل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی افزود: گریه دوم مربوط به عجز و ناتوانی است و زمانی رخ می دهد كه فردی به دلیل ناتوانی و ضعفی كه دارد و یا مثلا ظلمی كه به آن شده شروع به گریه كردن می كند.

وی ادامه داد: یك نوع دیگر اشك وجود دارد كه مربوط به تزویر و دروغ است و فرد برای اینكه حرفی را كه حقیقت ندارد ثابت كند همراه با آن گریه كرده، اگر بخواهیم این را به طور مصداقی بیان كنیم می شود به داستان حضرت یوسف (ع) اشاره كرد كه وقتی برادران او، آن حضرت را در چاه انداختند و به نزد حضرت یعقوب برگشتند و برای اثبات دروغ خود از گریه كمك گرفتند.

گریه بر امام حسین باعث شور و حماسه می شود

حجت الاسلام فاطمی بیان داشت: گریه های دیگری نیز وجود دارد كه برای مثال می توان به گریه شوق اشاره كرد كه وقتی رحمت الهی كسی را فرا بگیرد و نعمتی به او عطا شود، به دلیل خوشحالی و شعف زیاد شروع به گریه می كند.

وی اظهار كرد: گریه بر اباعبدالله به نحوی به غم و اندوه بر می گردد اما چرا این گریه فضیلت دارد؟ اولین دلیل این است كه باعث اتصال قلبی می شود، از طرفی گریه بر امام حسین (ع) ایجاد شور و حماسه می كند و بر عكس بقیه اشك ها، انسان را به حركت وا می دارد، به همین دلیل رزمندگان در دفاع مقدس در شب عملیات جلسات عزاداری برگزار می كردند و اشك می ریختند.

كارشناس مسئول امور فرهنگی اداره كل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی با اشاره به اثرات معنوی گریه بر امام حسین (ع) گفت: در زمان هشت سال دفاع مقدس صاحب نظران مسائل جنگی دنیا وقتی در ابزارها و امكانات جنگی ایران دقت می کردند می گفتند كه نمی شود با این تجهیزات در مقبال با یكی از قوی ترین لشگرهای دنیا ایستاد و آنها در تحلیل چگونگی این موضوع حرفی برای گفتن نداشتند زیرا آنان نمی توانند اثر معنوی و پشت پرده این حماسه را دریابند.

گریه بر مصائب سیدالشهدا برای رسیدن به قرب الهی

حجت الاسلام فاطمی افزود: بعد از اتصال قلبی و ایجاد شور و تحرك؛ پیامبران، اولیای خدا و افرادی كه قصد داشتند تا درجه آنها بالا رود و به قرب الهی برسند همچون حضرت ابراهیم، حضرت موسی و حتی پیامبر اسلام همگی بر مصیبت های امام سوم شیعیان می گریستند

وی بیان كرد: اثرات گریه بر اباعبدالله بسیار زیاد است و در روایات مختلفی به آن اشاره شده كه می توان به خاموشی آتش جهنم، قرار گرفتن در رحمت و مغفرت خدا اشاره كرد و اینكه مزد و اجر رسالت پیامبر محبت به اهل بیت گفته شده كه گریه بر امام حسین (ع) را نیز شامل می شود.

گریه یكی از راه های نشان دادن خشم و موضع

كارشناس مسئول اداره فرهنگی اداره كل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی گفت: اشك و گریه در بعضی از موارد، اعلام موضع می باشد و ما با آن انزجار خود را نسبت به یك جریان و یا اشخاص خاصی نشان می دهیم، در زیارت عاشورا می گوییم "حرب لمن حاربكم" خب این را چطور باید نشان داد؟ گریه یكی از راه های نشان دادن خشم و موضع است.

حجت الاسلام فاطمی گریه امام سجاد (ع) را جزو گریه های مقدس خواند و افزود: بعضی از گریه ها مقدس است و برخی معمولی، گریه كه در آن هدف بلندی وجود داشته باشد، مقدس است برای مثال می توان گفت كه گریه امام سجاد بعد از شهادت امام حسین و همچنین گریه حضرت زهرا(س) گریه مقدس بود زیرا برای مبارزه با انحرافات جامعه صورت پذیرفت.

اهمیت تباکی بر مصیبت های کربلا

این کارشناس مسائل دینی اظهار کرد: گریه بر امام حسین (ع) باعث می شود تا قلب نمیرد، قلبی كه به خاطر گناه سیاه و مریض شده و بعد از مدتی می میرد.

وی ادامه داد: این گریه ها در نهایت باعث می شود كه خداوند بر آن دل مهر بزند، گریه بر این امام معصوم از این كار جلوگیری می كند یعنی بهتر است بگوییم انسانی كه كم گناه می كند نعمت اشك ریختن بر مصائب اباعبدالله (ع) به او داده می شود، تا اینكه اینطور برداشت شود اشك ریختن بر امام حسین(ع) باعث می شود تا فردی كمتر گناه كند.

حجت الاسلام فاطمی عنوان داشت: گریه بر امام حسین (ع) به دلیل فضائل بیشماری كه دارد بسیار مهم است، حالا اگر كسی نتوانست گریه كند آیا از این نعمت محروم می شود؟ خیر در روایات آمده است كه حتی تباكی برای امام حسین (ع) اجر و قرب بسیار دارد. نمونه های دیگری هم وجود دارد برای این مثال گفته شده است كه اگر كسی حلم ندارد خود را شبیه افراد دارای حلم نشان بدهد زیرا بدین وسیله خداوند او را به سمت افراد دارای حلم نزدیك می كند. در گریه بر اباعبدالله نیز این وجود دارد و افرادی كه خود را شبیه گریه كن امام حسین (ع) نشان می دهند ثواب گریه كن آن حضرت را خواهند داشت.