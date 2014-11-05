تولید سریال «قورباغه و قناری» برای دومین بار متوقف شد

به گزارش خبرنگار مهر، تولید سریال تلویزیونی «قورباغه و قناری» به کارگردانی مهدی فخیمزاده و تهیهکنندگی حبیبالله کاسهساز که قرار بود با مشارکت معاونت اجتماعی نیروی انتظامی و شبکه یک سیما ساخته شود، برای سومین بار به دلیل مشکلات مالی ایجاد شده متوقف شد.
سریال «قورباغه و قناری» مردادماه سال جاری با حضور سردار سعید منتظرالمهدی معاون اجتماعی ناجا و سینماگرانی چون سیدضیاء هاشمی،احمد میرعلایی و حسین فرحبخش در لوکیشنی در جاده مخصوص کرج و کارخانه ارج کلید خورد و مهدی فخیمزاده علاوه بر کارگردانی این سریال تلویزیونی، با گریم سرهنگ نصراللهی مقابل دوربین رفت.
تیم تولید سریال «قورباغه و قناری» که قرار بود از جمله سریالهای نوروزی باشد، در لوکیشنهای متعدد طی 4 ماه گذشته فیلمبرداری نیمی از این مجموعه را به پایان رساندند اما فیلمبرداری این سریال تلویزیونی به دلایل مشکلات مالی برای دومین بار متوقف شد.
بر اساس این گزارش معاونت اجتماعی نیروی انتظامی تاکنون به تعهدات مالی خود در ساخت این پروژه تلویزیونی عمل کرده و این سریال در انتظار تامین بودجه شبک اول سیما است. تولید سریال تلویزیونی «قورباغه و قناری» پیش از این نیز در مهرماه به دلیل وجود برخی از مشکلات مالی به مدت 18 روز متوقف بود و پس از تامین بخشی از بودجه، تولید سریال از سر گرفته شد.
اما روند تولید «قورباغه و قناری» باز هم به دلیل کمبود بودجه برای دومین بار متوقف شد و در حال حاضر تیم تولید سریال «قورباغه و قناری» 13 روز است که کار را تعطیل کرده و در انتظار بودجه شبکه اول سیما هستند.
آخرین صحنههای فیلمبرداری شده از این سریال منزل سرهنگ نصراللهی با بازی فخیمزاده بوده است. ضمن اینکه طبق اخبار منتشر شده مهدی فخیمزاده کارگردان سینما و تلویزیون آبانماه قرارداد ساخت یک سریال برای شبکه «آی فیلم» داشته است و قرار بوده پس از پایان سریال «قورباغه و قناری» کار جدید خود در این شبکه را کلید بزند.
سریال «قورباغه و قناری» در حوزه پلیس مبارزه با مواد مخدر با رنگ مایه طنز موقعیت ساخته خواهد شد.