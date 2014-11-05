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۱۴ آبان ۱۳۹۳، ۱۳:۲۳

کاخ کرملین:

پوتین با اوباما در نشست "اپک" دیداری نخواهد داشت

پوتین با اوباما در نشست "اپک" دیداری نخواهد داشت

مسکو اعلام کرد رئیس جمهور روسیه برنامه ای برای دیدار دو جانبه با باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا ندارد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ریانووستی، کاخ کرملین اعلام کرد هیچ دیدار دو جانبه ای بین ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه و باراک اوباما همتای آمریکایی وی در پکن در جریان نشست سران اپک انجام نخواهد شد.

دمیتری پسکوف سخنگوی کرملین امروز این خبر را اعلام کرد.

وی گفت: در حال حاضر هیچ دیدار دو جانبه‌ای پیش‌بینی نشده است.

وی با این حال تماس‌های غیر رسمی بین این دو رئیس جمهور را منتفی ندانسته و گفت: در اجلاس بین المللی، سرانی که در آن شرکت می کنند به نحوی با یکدیگر گفتگو می کنند.

نشست سالانه مجمع همکاری اقتصادی آسیا-اقیانوس آرام "اپک" دهم و یازدهم نوامبر (نوزدهم و بیستم آبان) در پکن برگزار می شود.

کد مطلب 2415507

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