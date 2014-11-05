محاکمه سه آلمانی به اتهام همکاری با گروه های تروریستی در سوریه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، جلسه محاکمه سه شهروند آلمانی به اتهام عضویت در یک گروه تروریستی فعال در سوریه توسط دادگاه عالی شهر اشتوتگارت برگزار شد. به گفته سخنگوی این دادگاه، در این جلسه اتهامات این افراد که دو برادر لبنانی الاصل و یک فرد آلمانی الاصل هستند، به آنان تفهیم شد.

متهم اصلی این پرونده اسماعیل ای. است که در سپتامبر 2013 به سوریه رفته و به تروریست های داعش پیوسته و مدتی نیز با گروه موسوم به "المهاجرین و الانصار" همکاری کرده است. همچنین عزالدین ای. برادر این فرد و "محمد سبحان" آلمانی الاصل به دست داشتن در فعالیت های تروریستی متهم شده اند.

این سه نفر متهم اند با تجهیزات نظامی و دارو از تروریست ها در سوریه حمایت کرده اند. در این راستا اسماعیل متهم است در ماه اکتبر 2013 در یک دوره آموزش کاربرد سلاح و نیز یک دوره جنگی در حلب شرکت کرده و سپس به آلمان بازگشته است. دو برادر لبنانی الاصل متهم اند که اقدام به خرید تجهیزات پزشکی و دارو کرده و قصد داشته اند آن را با یک خودرو به سوریه ارسال کنند.

طبق گزارش سازمان اطلاعات آلمان (BND) از زمان تشدید بحران تروریسم در شمال عراق تا کنون دست کم 8 شهروند آلمانی برای تروریست های داعش در سوریه و عراق دست به حمله انتحاری زده و دهها نفر را کشته اند.