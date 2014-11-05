به گزارش خبرگزاری مهر، کریستیانو رونالدو در مراسمی ویژه که عصر امروز در مادرید برگزار شد کفش طلای اروپا را که به خاطر زدن 31 گل در رقابتهای فصل گذشته به طور مشترک به وی و لوئیس سوارز تعلق یافته بود دریافت کرد.

بر اساس گزارش AS وی در نشست خبری که بعد از دریافت این جایزه برگزار شده بود عنوان کرد: از اینکه تعداد زیادی افراد در این مراسم حضور دارند شگفت زده شده‌ام و می‌خواهم از هم تیمی‌های خودم تشکر کنم چرا که بدون آنها نمی‌توانستم این جایزه را دریافت کنم. از هواداران و باشگاه که به من فرصت بازی را در بزرگ‌ترین تیم دنیا داده است نیز تشکر می‌کنم. من برای به دست آوردن این جوایز سخت تلاش می‌کنم.

وی اضافه کرد: این یک روز خاص برای من است و مثل دریافت نخستین کفش طلا انگیزه دارم. می‌خواهم این جایزه را با تمام کسانی که از روز نخست برای پیوستن من به رئال مادرید حمایت کرده بودند به اشتراک بگذارم. قول می‌دهم که سال‌های زیادی در رئال بمانم و بهترین بازی‌ها را انجام دهم.

ستاره تیم رئال مادرید در خصوص مقایسه خود با دی استفانو گفت: از اینکه من را با دی استفانو مقایسه می‌کنید افتخار می‌کنم چرا که وی جزو بزرگ‌ترین بازیکنان تاریخ است. من در یک گروه خوب حضور دارم. سال گذشته برای ما همه چیز خوب پیش رفت چرا که لیگ قهرمانان را فتح کردیم و جایزه کفش طلا نیز به من رسیده است.

رونالدو در خصوص بازی در دو سیستم 2 - 2 - 4 و 3 - 3 - 4 بیان کرد: ما به هر دو سیستم عادت کرده‌ایم و سعی می‌کنیم که توپ را بیشتر در اختیار داشته باشیم چرا که در آن صورت می‌توانید خطرات بیشتری را ایجاد کنید. من در سمت چپ عادت کرده‌ام و بیل هم در سمت راست خیلی خوب کار می‌کند.

کاپیتان تیم ملی پرتغال در خصوص اینکه برخی‌ها وی را بهترین بازیکنان تمام ادوار می‌دانند، گفت: من نمی‌خواهم در این باره فکر کنم. هر کسی در این باره نظر خاص خودش را دارد. من همواره تلاش می‌کنم که بهترین باشم. می‌خواهم وقتی فوتبال من به پایان رسید نامم در بین بهترین‌ها حضور داشته باشد.