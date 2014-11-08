به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه النهرین، خالد الملا رئیس جماعت علمای عراق اعلام کرد: کشتار عشیره البونمر به جنایات دیگر علیه ملت عراق از سوی داعش و برخی جنایتکارانی که همدست داعش هستند افزوده می شود.

وی افزود: گروهک بزدل چهره واقعی خود را هنگامی که شروع به کشتار اهل تسنن عراق کرد نشان داد و بطلان ادعاهای این گروهک درباره اینکه با هدف دفاع از اهل تسنن آمده است را ثابت کرد.

الملا تاکید کرد: عشیره البونمر در تاریخ با مقاومتی که در برابر این تروریستها نشان دادند جاوادانه شدند بر خلاف عشایری که آلت دست این گروهک خیانتکار شدند.

وی از عشایر سنی در مناطق غربی و شمالی خواست که متحد باشند و در کنار نیروهای امنیتی با داعش مقابله کنند.