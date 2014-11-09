دستگیری ۴ سارق با ۱۷ فقره سرقت در قزوین

به گزارش خبرگزاری مهر، رضا اکبری در این باره اظهارداشت: مأموران کلانتری ۱۳ قزوین امروز با اجرای طرح ارتقای امنیت اجتماعی در این شهرستان در بازجویی فنی از یک سارق به ۹ فقره سرقت قطعات و محتویات خودرو پی بردند.

وی افزود: همچنین مأموران کلانتری ۱۷ قزوین حین گشت‌زنی به یک سارق سابقه‌دار که در حال پرسه زدن در اماکن خلوت بود مشکوک و متهم را دستگیر کردند که وی در بازجویی تخصصی مأموران به سه فقره سرقت قطعات و محتویات خودرو اعتراف کرد.

فرمانده انتظامی شهرستان قزوین عنوان کرد: مأموران کلانتری ۱۴ قزوین در اقدامی دیگر با گشت‌زنی هوشیارانه یک سارق ساختمان‌های نیمه‌کاره را دستگیر و در بازجویی از متهم ۴ فقره از این نوع سرقت را کشف کردند.

این مسئول در پایان اضافه کرد: همچنین مأموران کلانتری ۱۳ قزوین نیز پس از دستگیری یک سارق منزل با تحقیقات بیشتر و راهنمایی سارق، مالخر طلاجات سرقتی را دستگیر و تحویل مراجع قضایی دادند.

کشف کالای قاچاق در قزوین

رئیس پلیس آگاهی استان قزوین از کشف ۲۳ هزار و ۳۲۹ قلم انواع لوازم بهداشتی و ۵۹ هزار و ۱۶۰ نخ سیگار قاچاق در این استان خبر داد.

علی‌حسین حسینی‌نژاد در این باره اظهارداشت: در نخستین اقدام صبح امروز مأموران اداره مبارزه با قاچاق کالا و ارز پلیس آگاهی استان قزوین حین کنترل خودروهای عبوری در آزادراه زنجان ـ قزوین به دو دستگاه خودروی سمند و پیکان مشکوک و خودروها را متوقف کردند.

وی افزود: در بازرسی از خودروی سمند تعداد ۲ هزار و ۴۶۹ ثوب البسه و در سواری پیکان تعداد ۷۱۳ ثوب البسه خارجی قاچاق ضبط گردید که در این خصوص دو نفر دستگیر شدند.

رئیس پلیس آگاهی استان قزوین ادامه داد: همچنین این مأموران در اقدامی دیگر یک دستگاه خودروی سواری پژو ۴۰۵ را در عوارضی آزادراه زنجان ـ قزوین مورد بازرسی قرار داده که در این اقدام یک‌هزار و ۴۴۰ قالب صابون، ۸ هزار و ۶۴۰ بسته شکلات خارجی قاچاق کشف و یک نفر را در این خصوص دستگیر کردند.

این مسئول عنوان کرد: مأموران انتظامی پاسگاه کورانه نیز در حین گشت‌زنی در حوزه استحفاظی به یک دستگاه خودروی پژو ۲۰۶ مشکوک و در بازرسی از این خودرو تعداد ۵۹ هزار و ۱۶۰ نخ سیگار خارجی کشف و یک نفر در این خصوص دستگیر شد.

وی خاطرنشان کرد: همچنین مأموران انتظامی شهرستان البرز در اقدامی دیگر یک دستگاه خودرو سمند را در عوارضی آزادراه قزوین ـ تهران مورد بازرسی قرار داده و در این اقدام تعداد ۹ هزار بسته شکلات، ۶۴۸ عدد مسواک، ۳۵۹ عدد خمیر دندان و ۶۰ جفت کتانی خارجی قاچاق کشف و یک نفر را در این خصوص دستگیر کردند.

گفتنی است؛ ارزش کالاهای کشف شده ۳۸۵ میلیون ریال است.