انجام ۴ ماموریت پلیسی در استان سمنان؛ ۱۷ سارق دستگیر شدند

به گزارش خبرنگار مهر، سردار سید موسی حسینی شامگاه دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران در محل فرماندهی انتظامی استان سمنان از انجام چهار ماموریت پلیسی در شهرستانهای مهدیشهر، شاهرود و گرمسار خبر داد و بیان کرد: در این عملیاتها ۱۷ سارق دستگیر شدند.
وی ادامه داد: ۲۶ فقره انواع سرقت، یک دستگاه خودروی سرقتی و بیش از ۷۷۰ هزار نخ سیگار خارجی قاچاق به ارزش ۴۰ میلیارد ریال در این رویدادها کشف و ضبط شدند.
فرمانده انتظامی استان سمنان ضمن اشاره به عملیات پلیس در مهدیشهر توضیح داد: مأموران گشت کلانتری ۱۲ انقلاب این شهرستان حین گشتزنی شبانه، دو سارق سابقهدار را هنگام پرسهزنی مشکوک در اطراف یک خودروی سواری شناسایی و دستگیر کردند.
حسینی یادآور شد: این افراد در تحقیقات پلیسی به چهار فقره سرقت محتویات داخل خودرو اعتراف کردند و یک دستگاه خودروی سرقتی پراید نیز از آنان کشف شد.
وی ادامه داد: در شهرستان شاهرود نیز مأموران انتظامی پس از دریافت گزارشهایی مبنی بر وقوع سرقت احشام، با انجام اقدامات اطلاعاتی و عملیاتی، یک سارق غیربومی را هنگام سرقت دستگیر کردند که وی در بازجوییها به شش فقره سرقت احشام با استفاده از خودروی شخصی خود اعتراف کرد و پس از تشکیل پرونده، روانه زندان شد.
فرمانده انتظامی استان سمنان همچنین از دستگیری هفت سارق در شهرستان گرمسار خبر داد و خاطر نشان کرد: این افراد در جریان اجرای طرحهای انتظامی و گشتزنیهای هدفمند شناسایی و دستگیر شدند و در تحقیقات پلیس به ۲۰ فقره انواع سرقت از جمله سرقت سیم و کابل برق و ساختمانهای نیمهکاره اعتراف کردند.
حسینی در بخش دیگری از سخنان خود به اقدامات پلیس امنیت اقتصادی استان اشاره کرد و افزود: مأموران در اجرای طرح مقابله با قاچاق کالا و ارز، یک دستگاه تریلی را در محور سمنان–دامغان متوقف کردند که در بازرسی از آن بیش از ۷۷۰ هزار نخ سیگار خارجی قاچاق به ارزش تقریبی ۴۰ میلیارد ریال کشف شد.
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