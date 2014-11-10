اجرای طرح توانمندسازی معلمان در کرمان/25 درصد از هزینه دریافتی مدارس به توانمندسازی معلمان اختصاص یابد

به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم جهانگیری ظهر دوشنبه در حاشیه نشست توانمندسازی معلمان مدارس استان کرمان گفت: علم و دانش معلمان باید به روز باشد و در راستای توانمندسازی آنها گام برداشت.

وی با اشاره به طرح توانمندسازی معلمان اذعان داشت: افزایش علم و آگاهی معلمان تاثیر مستقیم بر خروجی مدارس دارد.

مدیرکل آموزش و پرورش استان کرمان با اشاره به برگزاری کلاس های توانمندسازی معلمان در استان کرمان بیان داشت: هدف از برگزاری این کلاس ها تقویت مهارت ها معلمین است.

جهانگیری با اشاره به اینکه این امر باعث افزایش کیفیت آموزشی می شود، گفت: از مدرسین دانشگاه و مولفان کتاب های درسی برای تدریس در این کلاس ها دعوت به عمل می آید.

وی تصریح کرد: با اجرای طرح توانمندسازی معلمان تعداد معلمان نمونه در ادارات آموزش و پرورش و قبولی دانش آموزان در کنکور افزایش می یابد.

این مسئول ادامه داد: با توجه به نیاز آموزشی معلمان باید 25 درصد از هزینه دریافتی در مدارس تیزهوشان، هیئت امنایی، مدارس خاص و نمونه به امر توانمندسازی معلمان اختصاص پیدا کند.

مدیرکل آموزش و پرورش استان کرمان تصریح کرد: توانمندسازی معلمین باید در همه زمینه ها صورت گیرد.