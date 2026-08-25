به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه آگاه نوشت: جنگ اقتصادی میان آمریکا و کانادا به نقطه اوج و بحرانی رسیده است. کاناداییها از ناحیه آمریکا مورد تجاوز همهجانبه اقتصادی قرار گرفتهاند. نخستوزیر کانادا مذاکرات با آمریکا را بهدلیل زیادهخواهی واشنگتن پایان داده است. مارک کارنی، نخستوزیر کانادا گفته که کشورش پس از خطای محاسباتی دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا برای تشدید حمله تعرفهای، بر سر تجارت با ایالات متحده در جنگ است.
کارنی پس از تعلیق شبانه مذاکرات تجاری با ایالات متحده، سخنرانی جسورانهای خطاب به مردم کانادا ارائه کرد و گفت: آنچه دولت ترامپ درخواست کرده بود، یک توافق بد است. فایننشالتایمز در همین زمینه گزارش داد که پس از شکست مذاکرات تجاری واشنگتن و اوتاوا موج جدیدی از تعرفهها بر صادرات کانادا به ارزش ۲۰ میلیارد دلار اعمال میشود که این مقدار علاوه بر تعرفههای موجود بر فولاد، آلومینیوم، چوب و وسایل نقلیه است.
کارنی در این رابطه خطاب به خبرنگاران گفت: وقتی به شما حمله میشود، در جنگ هستید و ما مورد حمله قرار گرفتیم. وی سپس اضافه کرد که رئیسجمهور ایالات متحده عزم اوتاوا برای تحمل سختیهای اقتصادی را دستکم گرفته و با این خطای محاسباتی تشدید جنگ تجاری را رقم زده است. کارنی خاطرنشان کرد که اگر ایالات متحده تعرفههای خود را بر شرکتهای کانادایی به میزان چشمگیری کاهش دهد، اوتاوا تعرفههای تلافیجویانه بر بخشهای استراتژیک، به ویژه فولاد و آلومینیوم را لغو میکند. نخستوزیر کانادا گفت: آنها بیش از حد درخواست کردند و خیلی کم پیشنهاد دادند. این یک بازی قدرت است.
او سپس امتیازات متعددی که کانادا برای برآورده کردن فهرست روزافزون شکایات دولت ترامپ تهیه کرده بود را برشمرد؛ از چالشهای مربوط به قاچاق داروی فنتانیل گرفته تا تبلیغات ضد تعرفهای که خشم رئیسجمهور ایالات متحده را برانگیخته بود. به گفته وی، کانادا با حسن نیت برای یافتن سازش و تضمین یک توافق جامع به نفع کاناداییها و آمریکاییها اقدام کرد، اما هیچ منطقی برای درخواستهای جدید ایالات متحده در مورد صنعت خودرو وجود ندارد و افزود این امر تولید را به مرور زمان غیراقتصادیتر میکند.
به نوشته روزنامه انگلیسی فایننشالتایمز، در نهایت کمی قبل از نیمهشب جمعه، مذاکرات به شکست انجامید و جنگ تجاری بین دولت ترامپ و همسایه شمالی شدت گرفت. داگ فورد، نخستوزیر انتاریو هم روز شنبه گفت: این یک توافق بد بود. دونالد ترامپ سعی دارد به تمام کاناداییها آسیب برساند، ما نیز به نوبه خود آسیب خواهیم رساند. از سوی دیگر، جیمسون گریر، نماینده تجاری ایالات متحده نیز در گفتوگو با فاکسنیوز تشریح کرد: ما مذاکرات جدیدی با کاناداییها برنامهریزی نکردهایم. ما در حال پیشبرد اقداماتی هستیم که به تلافی کانادا پاسخ میدهد. وی جمعه شب در جمع خبرنگاران هم گفت که این یک فرصت از دست رفته برای کانادا بود و پیشنهاد دولت آمریکا را بهترین شرایط برای هر صادرکننده بزرگ در بازار توصیف کرد.
اما سوبراتا باتاچارجی، وکیل حوزه مقررات و سیاست عمومی در یک شرکت حقوقی در کانادا، گفت که جنگ تجاری آمریکا و کانادا برای کسب و کارهایی که به دنبال قطعیت هستند ناامیدکننده است. وی افزود: درد اقتصادی شدیدی به ویژه در انتاریو و کبک وجود خواهد داشت. این کارشناس حقوقی تاکید کرد: اوتاوا بدون شک احساسات قدرتمند مردمش در مورد تمایل نداشتن برای رسیدن به توافق به هر قیمتی را ارزیابی میکرد و پیامهای نخستوزیر به وضوح بازتاب این موضوع بود.
فشارهای تجاری ترامپ، کانادا را به عقبنشینی وادار نکرد
نشریه آمریکایی آتلانتیک در تحلیلی به تشدید اختلافهای تجاری میان آمریکا و کانادا پرداخت و نوشت که دولت دونالد ترامپ بر این تصور تکیه دارد که برتری اقتصادی آمریکا سرانجام اتاوا را به پذیرش خواستههای واشنگتن وادار خواهد کرد، اما این محاسبه ممکن است واقعیتهای سیاسی و اقتصادی دو کشور را نادیده گرفته باشد. این نشریه با اشاره به فروپاشی مذاکرات تجاری میان آمریکا و کانادا و احتمال اجرای تعرفههای تنبیهی و اقدامات متقابل، نوشت که سیاست دولت ترامپ بر توانایی آمریکا برای وارد کردن فشار اقتصادی به همسایه شمالی خود استوار است. با این حال، به اعتقاد نویسنده، نتیجه یک رویارویی اقتصادی تنها به میزان خسارتی که هر طرف میتواند به طرف مقابل وارد کند، وابسته نیست و توانایی تحمل هزینههای این تقابل نیز نقش تعیینکنندهای دارد.
آتلانتیک در ادامه، به وضعیت سیاسی کانادا پرداخت و نوشت که مارک کارنی، نخستوزیر این کشور، در مقایسه با ترامپ از فضای داخلی مساعدتری برای اتخاذ موضع سخت در برابر آمریکا برخوردار است. به نوشته این نشریه، نتایج نظرسنجیها نشان میدهد بخش قابل توجهی از کاناداییها از مقاومت در برابر فشارهای تجاری واشنگتن حمایت میکنند و نگاه منفی نسبت به دولت ترامپ در این کشور افزایش یافته است. این تحلیل در عین حال اذعان دارد که اقتصاد کانادا از تنشهای تجاری با آمریکا آسیب دیده و صادرات و رشد اقتصادی این کشور تحت تاثیر قرار گرفته است.
با وجود این، افزایش قیمت نفت، گاز، مواد معدنی و محصولات غذایی، به نوشته آتلانتیک، بخشی از فشارهای اقتصادی را جبران کرده و به افزایش درآمدهای صادراتی کانادا کمک کرده است. نویسنده تحلیل آتلانتیک همچنین وضعیت بدهی و هزینه استقراض دو کشور را یکی دیگر از عوامل موثر در توانایی آنها برای ادامه یک جنگ تجاری دانسته و نوشته است که کانادا در مقایسه با آمریکا از شرایط مناسبتری در این زمینه برخوردار است. در سوی دیگر، آتلانتیک به مشکلات اقتصادی و سیاسی دولت ترامپ اشاره کرد و نوشت که افزایش بدهی عمومی، هزینههای استقراض، قیمت انرژی و کاهش محبوبیت رئیسجمهور آمریکا میتواند ادامه یک رویارویی تجاری طولانیمدت را برای واشنگتن دشوارتر کند.
این نشریه با استناد به برآوردهای موسسات آمریکایی افزود که تعرفهها میتواند هزینههایی را به مصرفکنندگان این کشور تحمیل کند. در این میان، آلومینیوم به عنوان یکی از نمونههای مهم مطرح شده است، زیرا کانادا یکی از تامینکنندگان اصلی این فلز برای بازار آمریکا به شمار میرود و محدودیتهای تجاری میتواند به افزایش هزینه صنایع آمریکایی منجر شود. آتلانتیک در ادامه به اقدامات متقابل کانادا پرداخت و نوشت که اتاوا و سایر استانهای کانادا تلاش کردهاند فشارهای اقتصادی خود را بر بخشهایی از اقتصاد آمریکا متمرکز کنند که میتواند پیامدهای سیاسی نیز داشته باشد.
محدودیت فروش برخی محصولات آمریکایی، یکی از نمونههایی است که در این تحلیل مورد توجه قرار گرفته است. این نشریه همچنین به اهمیت بازار کانادا برای برخی ایالتهای آمریکا، از جمله میشیگان و اوهایو، اشاره کرد و نوشت که کاهش مبادلات تجاری میان دو کشور میتواند برای صادرکنندگان و تولیدکنندگان این مناطق پیامد داشته باشد؛ مسئلهای که در آستانه رقابتهای انتخاباتی آمریکا، از جنبه سیاسی نیز اهمیت پیدا میکند.
موضوع برای کاناداییها، حیثیتی است
به نوشته آتلانتیک، اختلاف کنونی میان واشنگتن و اتاوا تنها یک مناقشه اقتصادی نیست و در کانادا با بحث استقلال و حاکمیت ملی نیز پیوند خورده است. این نشریه معتقد است همین موضوع میتواند به افزایش حمایت داخلی از دولت کارنی برای ادامه مقاومت در برابر فشارهای آمریکا منجر شود. آتلانتیک در بخش پایانی تحلیل خود، با انتقاد از رویکرد دولت ترامپ، نوشت که برتری اقتصادی و بزرگی یک کشور لزوما تضمینکننده پیروزی آن در یک جنگ تجاری نیست. به باور نویسنده، میزان حمایت سیاسی، توان تحمل فشارهای اقتصادی و اراده طرفین برای ادامه تقابل نیز میتواند در تعیین نتیجه نهایی نقش داشته باشد.
آتلانتیک نوشت: دولت ترامپ با وجود برخورداری از اقتصادی بزرگتر و ابزارهای فشار گستردهتر، ممکن است در صورتی که نتواند هزینههای داخلی سیاست تعرفهای خود را مدیریت کند، برای وادار کردن کانادا به عقبنشینی با دشواری روبهرو شود. اتاوا نیز با وجود اقتصاد کوچکتر، به دلیل حمایت گسترده داخلی از مقابله با فشارهای واشنگتن، ممکن است بتواند در یک رویارویی طولانیمدت مقاومت بیشتری نشان دهد.
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