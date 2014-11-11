به گزارش خبرنگار مهر، با ورود اولین جبهه هوای سرد پائیزی، متوسط مصرف گاز توسط مشترکان خانگی و تجاری با ثبت یک رکورد جدید، یک شبه سه برابر شد.

بر اساس آمارهای رسمی منتشر شده توسط شرکت ملی گاز از ابتدای سال جاری با ورود یک میلیون مشترک جدید به جمع مصرف کنندگان گاز کشور، متوسط مصرف گاز توسط مشترکان خانگی با عبور از مرز 360 میلیون متر مکعب در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته افزایشی حدود 100 میلیون مترمکعبی را تجربه می‌کند.

از سوی دیگر هنوز طرح‌های جدید افزایش تولید گاز ایران در بخش بالادستی صنعت نفت و به ویژه طرح‌های توسعه پارس جنوبی در مدار بهره‌برداری قرار نگرفته است، در صورت ادامه افزایش مصرف گاز بخش خانگی با کسری شدیدی دست و پنجه نرم خواهد کرد.

در کنار رشد مصرف گاز و عدم تحقق اهداف تولید گاز در شرکت ملی نفت ایران، یکی از مهمترین مشکلات پیش روی برای تامین گاز زمستانی مشترکان نوسان های چند ماه گذشته واردات گاز طبیعی از ترکمنستان بوده است.

ایران در طول یک دهه گذشته هر چند در جمع یکی از بزرگترین مشتریان گازی ترکمنستان قرار داشته اما این کشور همسایه هیچگاه یک فروشنده مطمئن و پایدار در عرضه گاز طبیعی به ایران نبوده است به طوری‌که در طول سال‌های اخیر همواره در روزهای سرد حجم صادرات گاز ترکمن‌ها به ایران با کاهش روبرو شده است.

نوسان در واردات گاز از ترکمنستان که در چندین نوبت منجر به تخلیه فشار و کاهش پایداری شبکه گاز ایران در استان‌های شمال و شمالشرقی کشور شده است موجب شد که مسئولان صنعت نفت پروژه‌های جدیدی را برای جایگزینی گاز وارداتی از ترکمنستان تعریف و اجرایی کنند.

بهره‌برداری از خط لوله یکهزار و ۲۴ کیلومتری شمال و شمالشرق، راه‌اندازی تاسیسات جدید تقویت فشار گاز، بهره‌برداری نهایی از خط لوله سوم سراسری گاز به طول یکهزار و ۲۷۰ کیلومتر، بهره برداری از طرح ذخیره سازی در مخزن شوریجه خراسان و تعریف چندین طرح و پروژه کوچک و بزرگ گازی در استان‌های حاشیه دریای خزر و شمالشرق کشور از این دسته اقدامات بوده است.

با این وجود واردات گاز طبیعی همواره برای ایران که قصد دارد سهمی 10 درصدی از بازار جهانی این حامل انرژی پاک را در اختیار داشته باشد، حائز اهمیت بوده است، زیرا مسئولان وزارت نفت معتقدند که با واردات گاز از ترکمنستان، برگ برنده‌های متعددی برای صادرات، ترانزیت و سوآپ در تجارت جهانی گاز رو خواهند کرد.

بر این اساس با وجود بدقولی‌های گاه و بیگاه گازی عشق آباد، تهران همواره بر روی گازهای ترش میادین بزرگ توکمنستان همچون یولاتان حساب باز کرده است.

در ادامه این سیاست کلان بیژن زنگنه وزیر نفت ایران هفته گذشته در سفری یکروزه با سه ضلعی سیاست گذاران انرژی ترکمنستان همچون قربان علی بردی محمدف رییس‌ جمهوری، رشید مردف وزیر امور خارجه و خواجه‏‌محمداف، معاون رئیس جمهوری در امور انرژی و نفت و گاز ترکمنستان دیدار و گفتگو کرد.

پیگیری های خبرنگار مهر از وزارت نفت حاکی از آن است که مهمترین محور مذاکرات یک روزه گازی زنگنه در عشق آباد افزایش حجم واردات گاز طبیعی از این کشور همسایه بوده است.

در این دور از مذاکرات پس از توافق نسبی تهران و عشق آباد بر روی نحوه تسویه حساب پول گاز ترکمن ها بر روی حجم واردات این حامل انرژی پرطرفدار برای زمستان سال جاری به توافق نهایی دست یافته اند.

آمارهای مرکز دیسپچینگ شرکت ملی گاز ایران نشان می‌دهد که از ابتدای سال جاری تاکنون متوسط واردات روزانه گاز طبیعی ایران از ترکمنستان حدود 20 میلیون متر مکعب بوده است که با توافق جدید قرار است برای زمستان سال جاری حجم واردات گاز با افزایشی 2 برابری به 30 میلیون متر مکعب در روز افزایش یابد.

باید دید که آیا ترکمنستان برای زمستان سال جاری یک فروشنده خوش حساب و کتاب خواهد بود و یا همچون چند سال گذشته باز هم در سیاهی زمستان فشار خطوط لوله گاز وارداتی از ترکمنستان به شمارش می افتد؟