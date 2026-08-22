بارسلونا تمام خریدهایش را در لالیگا ثبت کرد

به گزارش خبرنگار مهر، باشگاه بارسلونا مراحل ثبت تمام خریدهای جدید خود در لالیگا را به پایان رساند و ژائو کانسلو به عنوان آخرین بازیکن جدید این تیم نیز در فهرست مسابقات ثبت شد.

به این ترتیب، هانسی فلیک می‌تواند در دیدار افتتاحیه فصل برابر الچه روی بیشتر بازیکنان خود حساب کند. تنها جسی پیس همچنان منتظر تکمیل مراحل ثبت قراردادش با تیم دوم بارسلونا است.

در خط حمله، آنتونی گوردون یکی از گزینه‌های اصلی برای حضور در پست مهاجم نوک به شمار می‌رود و احتمال دارد فلیک با توجه به سرعت بالای آدیمی، نقش مهمی نیز برای این بازیکن در نظر بگیرد.

از سوی دیگر، به دلیل شرایط بدنی رودری و کانسلو، احتمال حضور این دو بازیکن در نخستین مسابقه فصل کمتر به نظر می‌رسد. همچنین آندریاس کریستنسن نیز پس از تمدید قراردادش برای یک فصل دیگر، در فهرست لالیگا ثبت شده است.

بارسلونا فصل جدید را در حالی با تقریباً فهرستی کامل آغاز می‌کند که هواداران این تیم امیدوارند شاگردان فلیک شروع قدرتمندی برابر الچه داشته باشند.