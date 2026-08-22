احمدی در مسیر بازگشت به میادین/ هافبک استقلال غایب احتمالی دربی

به گزارش خبرنگار مهر، مهران احمدی، هافبک مصدوم تیم فوتبال استقلال که به دلیل مصدومیت تاکنون نتوانسته آبی‌پوشان را در رقابت‌های لیگ برتر همراهی کند، حداکثر تا دو هفته دیگر به تمرینات گروهی این تیم بازخواهد گشت.

با توجه به زمان مورد نیاز برای بازگشت این بازیکن به تمرینات گروهی و سپس رسیدن به آمادگی مسابقه، بعید است احمدی بتواند استقلال را در دیدار مقابل پرسپولیس همراهی کند. دربی پایتخت قرار است روز ۱۱ شهریور برگزار شود و در صورتی که روند درمان هافبک استقلال طبق برنامه پیش برود، او احتمالا به این مسابقه نخواهد رسید.

احمدی به دلیل مصدومیت از ناحیه کشاله ران، دیدارهای ابتدایی استقلال در فصل جدید را از دست داده و کادر فنی نیز قصد ندارد برای بازگشت این بازیکن ریسک کند.