همایش مجاهدان تبریز، ستارخان و انقلاب مشروطیت در ایران برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، حمید سفید گر شهانقی ظهر سه شنبه در گفتگو با خبرنگاران با اشاره به موضوعات مقالات این همایش اظهار داشت: مجاهدان و توده های فرودست و تاریخ نگاری مشروطه، حادثه پارک اتابک و فرجام مجاهدان آذربایجان، جنبه بین المللی فعالیت مجاهدان مقاومت تبریز، مقاومت تبریز و استقلال و تمامیت ارضی ایران، شخصیت، مدیریت نظامی و رهبری ستارخان در مقاومت تبریز، مجاهدان آذربایجان، ستارخان و ادبیات عصر مشروطه نیز از جمله محور های این همایش است.

وی ادامه داد: جامعه شناسی قیام مجاهدان تبریز و آذربایجان در عصر مشروطه، پایگاه طبقاتی، خاستگاه اجتماعی و سازمان مجاهدان، نقش باورهای مذهبی در حرکت مجاهدان مقاومت تبریز، رابطه مجاهدان تبریز با دیگر کانون های مشروطه خواهی ایرانیان نیز از دیگر محورهای این همایش است.

وی افزود: سفیدگر با اشاره به زمان ارسال چکیده مقالات اشاره کرد و افزود: علاقه مندان می توانند مقالات خود را تا ۲۵ آبان ماه به دبیرخانه این همایش ارسال کنند.

شایان ذکر است همایش مجاهدان تبریز، ستارخان و انقلاب مشروطیت ایران به همت اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی آذربایجان شرقی، فرمانداری تبریز و انجمن ایرانی تاریخ برگزار می شود.

گفتنی است این همایش ۱۷ دی ماه امسال در مجتمع فرهنگی و هنری ۲۹ بهمن تبریز برگزار می شود.