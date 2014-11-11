معاون مطبوعاتي، «معاون مطبوعات» نزد دولت است

به گزارش خبرنگار مهر، حسین انتظامی که پیش از رای‌گیری در جمع مدیران مسئول سخن می‌گفت در سخنانی اظهار داشت: در بين همه مسئوليت ها و مشاغلي كه تاكنون داشته ام هيچيك برايم گرامي تر از نمايندگي مديران مسئول نبوده است زيرا برگزيده يكي از نخبه‌ترين قشرها بودن و نمايندگي آنان را داشتن افتخار كمي نيست. مضافا آن كه هر نوع نمايندگي مدني، برتر از مسئوليت هاي دولتي است.

وی افزود: اگرچه نامزدي من براي دوره حاضر انتخابات مديران مسئول، منع قانوني نداشت ولي به چند دليل ترجيح مي دادم براي اين دوره نامزد نشوم. از جمله شائبه خلط جايگاه دولتي- نمايندگي در يك كرسي، ضرورت ورود چهره هاي جديد و تصور عده اي مبني بر برگزاري انتخابات توسط اداره كل مطبوعات داخلي، ‌ به قياس سابق. بر این مبنا با سه تن از چهره های موجه نیز صحبت کردم و دعوت به حضور کردم که با ارائه دلایلی متاسفانه نپذیرفتند.

انتظامی ادامه داد: ضرورت جایگزینی را صادقانه با همراهاني كه در طي پنج دوره گذشته نسبت به من لطف داشته اند مطرح كردم اما آنان هم استدلالاتي داشتند كه در محافل مختلف نيز بيان كرده اند. منهاي اظهار لطف شان نسبت به بنده - كه شايسته آن نيستم - از تقدم و تاخر موضوعي سخن مي گفتند. به اين معنا كه اگر معاون مطبوعاتي بخواهد نامزد نمايندگي شود، حتي اگر منع قانوني نداشته باشد اما امر پسنديده اي نيست ولي اگر موكلان نماينده اي- كه از قضا به دليل نمايندگي در جايگاه معاونت نشسته- همچنان بر تداوم حضور او تاكيد داشته باشند نمي تواند نقض عهد كند و به تنهايي تصميم بگيرد. همچنين مي گفتند دولت محترم با انتصاب منتخب مطبوعات به مسئوليت ستادي ذيربط، به صنف ما احترام گذاشت. چنانچه خود به دنبال گزينه اي ديگر باشيم به معناي قدرناشناسي آن احترام است.

وی در ادامه تاکید کرد: يكي از كارهاي مثبتي كه در يكسال گذشته انجام شد، اجراي تبصره ذيل ماده ۱۰ قانون مطبوعات (استقلال دبيرخانه هيات نظارت بر مطبوعات از معاونت مطبوعاتي وزارت ارشاد) بوده است. اين خواسته هيات نظارت بر مطبوعات، لااقل در ده سال گذشته بوده كه تاكنون انجام نشده بود. در همين راستا معاونت مطبوعاتي مجري اين انتخابات نيست بلكه دبيرخانه هيات نظارت، اجراي آن را به عهده دارد و كميسيون ناظر (نمايندگان ۳ قوه در هيات نظارت بر مطبوعات) بر آن نظارت دارند.

معاون مطبوعاتی وزیر ارشاد گفت: اگرچه در طي دو سال گذشته و به كمك برخي بزرگان جامعه رسانه اي كشور، با تشكيل «كارگروه نمايندگي مديران مسئول» به دنبال نهاد سازي بوده ايم اما هنوز به شكل كامل، ‌استقرار پيدا نكرده است. اين نهادسازي علاوه بر ارزش ذاتي خود، جنبه كاركردي هم دارد زيرا به دليل تعدد رسانه ها (بالغ بر ۶۸۰۰عنوان) و تنوع آنها (مكتوب، الكترونيك) و خاستگاه هاي مختلف (سراسري، محلي) اولا يك فرد، شناختي جامع نسبت به نياز ها و مطالبات هر گروه ندارد و ثانيا پيگيري كامل همه درخواست ها از عهده او خارج است لذا عملا بايد حتي اگر يك فرد، عنوان نمايندگي را دارد اما در عمل مستظهر به يك سازمان باشد. البته بهتر است با ساز و كارهايي دمكراتيك، جنبه انتخاباتي به اين جمع داد و با تقسيم كار، اين جايگاه را كارآمدتر كرد كه حركت مباركي خواهدبود. اميدوارم با شكل گيري عملي اين ايده، دوره هاي بعد شاهد معرفي فردي از سوي اين نهاد باشيم تا مديران مسئول در صورت تمايل، او را برگزينند.

انتظامی گفت: در طي چهارده ماهي كه همزمان نماينده مطبوعات و معاون مطبوعاتي بوده ام اولا تلاش بر جا انداختن اين نگره داشته ام كه حتي بر فرض صحت ايده تقابل دولت و رسانه ها، معاون مطبوعاتي، «معاون مطبوعات» نزد دولت است و نه بر عكس. رويكرد دولت يازدهم نيز چنين است.

وی خاطرنشان کرد: مطابق قانون مطبوعات، وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي، عضو اين هيات و نماينده دولت است نه معاون او. اين كه معمولا معاونان مطبوعاتي به اين صفت شناخته مي شده اند از آنجا بوده كه به عنوان نماينده رسمي و تام الاختيار وزيــر در جلسات حاضر مي‌شده‌اند و به جاي او راي مي داده اند. خوشبختانه با عنايتي كه آقاي جنتي به جايگاه والاي اين هيات دارند تنها وزيري بوده اند كه در تمامي جلسات، شخصا شركت كرده اند و لذا هيچگاه معاون ايشان، موضوعيت پيدا نكرده است. مضافا با سماحت ايشان كه در بيان و عمل، استقلال راي اينجانب را به رسميت شناخته اند، بارها پيش آمده كه راي وزير محترم و نماينده مطبوعات، متفاوت بوده است

او همچنین تاکید کرد: عده اي همواره تلاش داشته اند كه با دو قطبي سازي اين انتخابات و سياسي قلمداد كردن آن، بهره برداري خود را داشته باشند و عجيب آن كه با وجود مشاهده واكنش مطبوعات، هنوز هم نخواسته يا نتوانسته اند تحليل رفتاري درستي داشته باشند. اولا، نگاه مديران مسئول به اين انتخابات، كاملا صنفي است و بسياري از كساني كه در طول ادوار گذشته به بنده راي داده اند از مواضع فكري و سياسي و خاستگاه اينجانب آگاهي كامل داشته‌اند اما به تجربه دريافته اند كه در حوزه موضوعات صنفي، فارغ از قالب سياسي و در چارچوب هاي حرفه اي عمل مي كنم. اشتباه دوم اين دوستان آن است كه نمي دانند جامعه مديران مسئول قطعا با جامعه توده اي و شكل پذير و گوش به فرمان متفاوت است و قدرت تميز و تشخيص دارد و به آن عمل مي كند.

بر اساس این گزارش انتخابات نماینده مدیران مسئول در هیئت نظارت بر مطبوعات دقایقی پیش در تالار وحدت به پایان رسید و آراء شرکت کنندگان در حال شمارش است.

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