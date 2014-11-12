قاسم جعفری در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: اعضای كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس شوراي اسلامي و وزير آموزش و پرورش شنبه بیست و چهارم آبان ماه با هدف بررسی و رفع مشكلات آموزشي خراسان شمالي به اين استان سفر خواهند كرد.

وی با بیان این که سفر مزبور دو روزه خواهد بود، افزود: در اين سفر اعضای کميسیون آموزش و تحقیقات مجلس به همراه وزیر آموزش و پرورش در راستاي رفع مشكلات آموزشي و بررسي آنها با روساي دانشگاه ها و آموزش و پرورش استان نشست هايي برگزار می کنند.

نماينده مردم خراسان شمالي در مجلس شوراي اسلامي برگزاري نشست خبري، نشست با اساتيد و مسئولان دانشگاهي استان، بازديد از مناطق آموزشي و دانشگاهي شهرستان هاي استان و... را از جمله برنامه هاي سفر اعضاي اين كميسيون به خراسان شمالي اعلام كرد.

وي همچنين افزود: وزير آموزش و پرورش در سفر يك روزه خود به استان برنامه هایی نظیر ديدار با استاندار، ديدار با فرهنگيان و حضور در نشست شوراي آموزش و پرورش خراسان شمالي دارد.

نماینده مردم شهرستان های بجنورد، مانه و سملقان، راز و جرگلان، گرمه و جاجرم در مجلس شورای اسلامی اظهار امیدواری کرد که سفر اعضای کمسیون آموزش و تحقیقات مجلس به همراه وزیر آموزش و پرورش و سرپرست وزارت علوم به خراسان شمالی و تصمیمات اتخاذ شده در این سفر زمینه رفع مشکلات آموزشی این استان را فراهم کند.